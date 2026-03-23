سباليتي يتحدث عن لاعب ركلات الجزاء وكووبماينرز: «خيارات مثيرة للجدل»

لدى سباليتي أسبابه الخاصة، ومن الناحية العقلانية واحترام التسلسل الهرمي، فإن حجته لا تشوبها شائبة: لوكاتيلي هو المتخصص في ركلاتالجزاء، ومن العدل أن يسددها هو. ونسمح لأنفسنا هنا بأن نذكر أيضًا أسباب من يؤيدون الرأي القائل بأنه كان من الأفضل أن يسدد يلدز ركلة الجزاء ضد ساسولو. أولاً، صحيح أنه من الناحية العقلانية ومن حيث التسلسل الهرمي، كان من حق لوكاتيلي تنفيذ ركلة الجزاء، لكن سباليتي نفسه علّمنا خلال مسيرته أن كرة القدم ليست مجرد عقلانية: إنها عاطفة وحدس أيضاً.





وربما كان اللحظة التي تزامنت مع الدقيقة 85 من مباراة يوفنتوس وساسولو تستحق اختياراً تمليه العاطفة والحدس. كان لوكاتيلي قد أخطأ للتو في تمريرتين، وقد تذمر جمهور الاستاد عند إحداهما. أما يلدز فقد قدم مباراة رائعة، وسجل هدفاً رائعاً: كان يشعر بالثقة، وأراد أن يقود الفريق إلى الفوز.





وهذه حالة مختلفة تمامًا عن تلك التي شهدت جوناثان ديفيد بطلًا سيئ الحظ في مباراة يوفنتوس وليتشي: لم يسجل الكندي هدفًا منذ زمن بعيد، وكان لاعبًا يعاني من صعوبات، فقام لوكاتيلي، في تلك الأمسية، بلفتة جميلة ومتفانية وكقائد، بترك مسؤولية تسديد ركلة الجزاء له. كان يلدز، في أمسية مباراة يوفنتوس وساسولو، في حالة نفسية مختلفة تمامًا عن حالة ديفيد ضد ليتشي.





ثم هناك أيضًا مسألة القيمة المطلقة للاعبين الذين نتحدث عنهم. لقد كتبنا ذلك من قبل في أوقات لم تكن مشبوهة ونكرره اليوم: يجب أن يكون اللاعب رقم 10 في يوفنتوس دائمًا أول من يسدد ركلات الجزاء والخيار الأول في ركلات الحرة للفريق، كما كان الحال في الماضي مع بلاتيني وباجيو وديل بييرو. وإذا لم يكن كذلك، فهذا في رأينا مشكلة. إما مشكلة اللاعب أو مشكلة المدرب.



