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SSC Napoli v Empoli FC - Serie AGetty Images Sport
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"يعطي كل من دربه كرة ذهبية" .. سباليتي يتغنى بصلاح ويتحسر على موهبة الجزائر

لوتشيانو سباليتي
الدوري الإيطالي
أدم وناس
محمد صلاح
يوفنتوس

مدرب يوفي الحالي يستعيد الذاكرة بخصوص أبرز المواهب التي دربها

خلال مقابلته المطوّلة مع توتوسبورت، تحدّث مدرب يوفنتوس لوتشانو سباليتي عن أهمية المدرب في إبراز مواهب اللاعبين: "على المدرب أن يخلق أجواء من الخفّة، لكن ما يهم هو اللاعبون الذين يجب جمعهم معًا وجعلهم يفكرون جميعًا بالطريقة ذاتها. لا ينبغي إجراء مجرد جمع فجّ للأفراد، بل استخراج شيء إضافي منهم. الموهبة حرّة وطائشة. أما الخفّة، الخفّة الحقيقية، فلا تولد إلا إذا كنت قد عملت، واللحظات السعيدة غير المعترف بها تتحوّل إلى ندم".

واستغل سباليتي الحوار للعودة لأبرز المواهب التي قام بتدريبها بمسيرته مع الأندية التي عمل فيها بإيطاليا مثل محمد صلاح وخفيتشا كفاراتسخيليا.

  • اللاعبون المتحمسون

    وقال سباليتي: "سأذكر بعضهم، الأكثر وضوحًا في ذهني: بيتزارو في أودينيزي، ولوبوتكا وكفارا في نابولي، وصلاح في روما وكانسيلو في إنتر. كان كفارا قادمًا من كرة قدم ذات طابع خاص، لكن صلاح يمنح الكرة الذهبية لكل من يدربه، لنكن واضحين. أنا مقتنع بأن بيتزارو كصانع ألعاب كان سيحظى ببروز أقل مقارنةً بلعبه أمام خط الدفاع: فهناك تلمس الكرة بنسبة 300% أكثر. في المناطق المكتظة والضيقة عليك أن تنتزع المساحات، كما يحدث اليوم داخل منطقة الجزاء. عليك أن تنتزعها من شخص آخر. وهكذا أظهر دافيد موهبته بشكل أكبر. لوبوتكا وجدته خارج الحسابات، كان قد نسي مدى قوته لأنه كان لاعبًا على الهامش. وعليك أن تلعب على هذه النقطة، قائلًا لهم: 'لقد اخترتك أنت'. يجب قول شيء ما، أحيانًا، لتهدئتهم. نحن دائمًا نبحث عن شخص يقول لنا شيئًا بطريقة مقنعة ويستطيع أن يجعلنا نفعلها: كان ذلك يحدث في زمن المساكن المائية القديمة ويحدث أيضًا اليوم".



  • ندم

    وتذكر سباليتي الجزائري آدم وناس: "من هو اللاعب الذي أشعر أنني لم أترك بصمتي معه في مسيرتي؟ آدم وناس في نابولي. بلا شك".

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