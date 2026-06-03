سباق مع الزمن لتجهيز نواف العقيدي قبل المونديال .. ودونيس يؤجل حسم البديل!

كشفت تقارير صحفية، عن موقف نواف العقيدي، حارس مرمى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، من خوض المواجهة التجريبية الثانية للأخضر أمام منتخب بورتوريكو، السبت المقبل، ضمن استعدادات الأخضر للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

العقيدي جاء على رأس القائمة النهائية للمنتخب الوطني السعودي التي استدعاها المدرب اليوناني جورجيوس دونيس، إلى جانب حارسين آخرين هما محمد العويس وأحمد الكسار.

ويطمح حارس النصر لكتابة اسمه في التاريخ بحماية عرين الأخضر خلال الحدث العالمي، لكنه يواجه تحديات كبرى أولها التغلب على إصابته في أسرع وقت ممكن.