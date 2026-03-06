سباق إلى القمة: KSI و Dagenham & Redbridge يؤكدان إنتاج سلسلة وثائقية على YouTube ستنافس Welcome to Wrexham لريان رينولدز وروب ماك

قال الدكتور ويلسون: "من نواحٍ عديدة، العودة إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي سيكون الجزء السهل. بمجرد وصولك إلى دوري الدرجة الثانية ودوري الدرجة الأولى، تتصاعد التمويلات التنافسية بشكل كبير إلى حوالي 4 ملايين جنيه إسترليني (5 ملايين دولار) في دوري الدرجة الثانية و 10 ملايين جنيه إسترليني (13 مليون دولار) في دوري الدرجة الأولى.

"بحلول الوقت الذي تسعى فيه للترقية في دوري الدرجة الأولى، فإننا نتحدث عن أكثر من 40 مليون جنيه إسترليني (53 مليون دولار) في فاتورة الأجور فقط. أتصور أنه خلال السنوات العشر القادمة، وهذا ما سيتطلبه الأمر، فإن الاستثمار سيكون على الأرجح حوالي 60 إلى 70 مليون جنيه إسترليني (93 مليون دولار) إذا كنت ترغب في الوصول إلى دوري الدرجة الأولى.

"ثم عليك القيام بالقفزة النهائية إلى الدوري الممتاز. وهذا يتطلب إنفاقًا روتينيًا ومستمرًا قدره 50 مليون جنيه إسترليني (67 مليون دولار) على رواتب اللاعبين، بالإضافة إلى إنفاق 50 مليون جنيه إسترليني أخرى على الانتقالات والامتثال لمعايير البنية التحتية للدوري الممتاز، وهي معايير ليست بالهينة في سياق داجينهام وريدبريدج.

"مشروع مدته 10 سنوات للوصول إلى دوري الدرجة الأولى يتحول الآن إلى مشروع مدته 20 عامًا للوصول إلى الدوري الممتاز باستثمار يبلغ 250 مليون جنيه إسترليني (333 مليون دولار) على مدار تلك الفترة التي تبلغ 20 عامًا. وسيشمل ذلك البنية التحتية أيضًا".

وأضاف متابعًا خطة رينولدز وماك: "بالنظر إلى ريكسهام، لم يستثمر رايان وروب أموالهم في ريكسهام فحسب، بل بنوا علامة تجارية ترفيهية عالمية حول النادي، مما حوّل الفريق إلى ملكية إعلامية عالمية. أعتقد أن KSI سيفكر في هذا الأمر، وهو ما يمنحه ميزة حقيقية في القيام بذلك.

"بفضل جمهوره الرقمي وخبرته التجارية، لا سيما من خلال مشاريع مثل Prime، يمكنك تحقيق إيرادات كبيرة خارج الملعب. من المحتمل أن تبلغ قيمة فيلم وثائقي ناجح 5 ملايين جنيه إسترليني (7 ملايين دولار) في الموسم الواحد من حقوق البث الإعلامي، بالإضافة إلى 5 ملايين جنيه إسترليني أخرى سنويًا من الرعاية التجارية والشراكات. في المجموع، ستحقق اقتصادات KSI ما بين 10 ملايين و15 مليون جنيه إسترليني (20 مليون دولار) سنويًا إذا تم تنفيذها بشكل جيد.

"إذا تمكن KSI من تكرار نجاح Wrexham، فستصبح الجدوى الاقتصادية أكثر واقعية. بشكل عام، حلم الدوري الممتاز طموح، ولكن مع الاستراتيجية التجارية الصحيحة، قد تكون الرحلة نفسها هي الشيء الأكثر قيمة الذي سيتحقق من هذا المشروع بالكامل."