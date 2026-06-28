سباق العرب في كأس العالم | أمران ينقذان المنتخب السعودي من المركز الأخير .. ومصر تتفوق على المغرب

قبل 17 يومًا فقط كنا نتحدث بفخر عن مشاركة ثماني منتخبات عربية في كأس العالم 2026 لأول مرة في التاريخ، مستفيدين من تحديث نظام البطولة لمشاركة 48 منتخبًا بدلًا من 32 .. واليوم جئنا لنودع خمسة منتخبات عربية!

أسدل الستار على الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بكأس العالم 2026، وقد نجحت ثلاثة منتخبات عربية فقط في العبور لدور الـ32 هي مصر، المغرب والجزائر.

أما كافة ممثلي آسيا في البطولة من العرب فقد فارقونا؛ السعودية، قطر، العراق، الأردن، بجانب المنتخب التونسي من القارة السمراء.

وما بين انتصارات وانكسارات، سار حال المنتخبات العربية مع نهاية دور المجموعات، وبين الأسوأ والأفضل تستعرض النسخة العربية GOAL تصنيف المنتخبات العربية حسب الأداء..