Goal.com
مباشرالتذاكر

لا تفوت أي لحظة من كأس العالم

بطاقتك الشاملة للوصول إلى النتائج والتحديثات المباشرة والتحليلات
استكشف
Arab in World Cup (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

سباق العرب في كأس العالم | المغرب في الصدارة .. أفضل مباراة مصرية والعيون على رينارد لانتشال تونس من القاع!

فقرات ومقالات
كأس العالم
المغرب
مصر
تونس
السعودية
قطر
العراق
الجزائر
الأردن

تعرف على تصنيف المنتخبات العربية في الجولة الأولى من كأس العالم..

مع دخول منافسات كأس العالم 2026، كان عشاق كرة القدم العربية على موعد مع مشاركة تاريخية، تتضمن وجود 8 منتخبات معًا لأول مرة في المونديال.

بين مشاركة المغرب، صاحب الإنجاز التاريخي بالمركز الرابع في مونديال قطر، والسعودية التي تدخل بذكريات الفوز الاستثنائي على الأرجنتين وتأهلها التاريخي في أمريكا قبل 35 عامًا، ومصر التي تبحث عن الفوز الأول وكتابة الإنجاز مع أسطورتها محمد صلاح، والعراق العائد بعد غياب 40 عامًا، والأردن التي تشارك لأول مرة.

الجزائر التي كادت تصنع المعجزة في مونديال البرازيل، وتشهد الرقصة الأخيرة لنجمها رياض محرز، وقطر المتأهلة من التصفيات لأول مرة، والبحث عن تاريخ يليق بـ"بطل آسيا"، وتونس التي تشارك للمرة السابعة، كل منتخب دخل كأس العالم بقصة مختلفة وطموح كبير، من أجل الخروج ببصمة من قلب أمريكا الشمالية.

ماذا حدث بعد نهاية الجولة الأولى؟ ومن هم أبرز النجوم العرب الذين برزوا - حتى الآن - في كأس العالم؟ هذا ما تستعرضه النسخة العربية GOAL بتصنيف المنتخبات العربية حسب الأداء، رغم أن الجميع خرج بشعار "لم يفز أحد"..

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    1. المغرب

    بداية قوية في كأس العالم 2026، تثبت رؤية فوزي لقجع، رئيس الجامعة المغربية، الذي قال إن منتخب بلاده قادر على الفوز باللقب، ويكفي أن تشارك بهذه العقلية، لتكون ندًّا للكبار، كما حدث في ليلة تعادله مع البرازيل بنتيجة (1-1)، في المجموعة الثالثة، والتي وصفها الكثيرون بأن السليساو هو من خرج فائزًا بنقطة التعادل.

    المنتخب المغربي قدم أداءً ملحميًا، خاصة في الشوط الأول، وكان الأكثر سيطرة وخطورة على مرمى أليسون بيكر، وأثبت معاناة البرازيل مع تباطؤ وسط الميدان، ونجح إسماعيل صيباري في إحراز أول أهدافه في المونديال، إلا أن هفوة بسيطة سببها تقدم أشرف حكيمي، كانت كفيلة بأن يضع فينيسيوس هدف التعادل من صاروخية في شباك ياسين بونو.

    مواجهة قدمت لنا موهبة جديدة، صارت حديث العالم، وهو أيوب بوعدي، ابن الـ18 عامًا، والذي قدم أداء مذهلًا، بين القدرة على الخروج بالكرة والمراوغة والضغط، وكذلك التقدم للأمام من أجل صناعة الفرص، حتى بات الحديث حول اهتمام عمالقة العالم به، على غرار آرسنال وباريس سان جيرمان وريال مدريد.

    • إعلان
  • USA WC26 SOCCER D1 BELGIUM RED DEVILS VS EGYPTAFP

    2. مصر

    الأداء الأفضل في تاريخ مصر بكأس العالم؟ ربما، فرغم التعادل مع بلجيكا (1-1)، ضمن المجموعة السابعة، إلا أن كتيبة حسام حسن، كان الطرف الأفضل في اللقاء.

    ذكاء تكتيكي كبير في التعامل مع الضغط البلجيكي، ونجاح في تحجيم تحركات جيريمي دوكو، الذي فشل في تجاوز الأظهرة، وكذلك كيفن دي بروينه الذي كان الحاضر الغائب في تلك المواجهة، في الوقت الذي شاهدنا فيه تألقًا دفاعيًا كبيرًا من قِبل محمد هاني وحمدي فتحي وأحمد فتوح، وتميزًا من محمد صلاح الذي لعب دور صانع الألعاب، بانطلاقاته من الخلف، ومن ثمّ إمام عاشور الذي خطف الأنظار، بهدفه الرائع في شباك تيبو كورتوا، فضلًا عن نشاطه بين الخطوط، وأداء متكامل في الدفاع والهجوم.

  • FBL-WC-2026-MATCH13-KSA-URUAFP

    3. السعودية

    رغم أن اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني للمنتخب السعودي، أكد أن الأخضر لن يلعب للدفاع في كأس العالم 2026، ولكن المعطيات كان تقول إن الصقور كانوا يحتاجون إلى الجدار الدفاعي من أجل تأمين التقدم الذي سجله عبد الإله العمري، إلا أن أوروجواي نجحت في اقتناص نقطة التعادل، في لقاء انتهى بنتيجة (1-1)، ضمن المجموعة الثامنة.

    مواجهة كان بطلها الأول هو الحارس محمد العويس، الذي أمّن نقطة المنتخب السعودي، بعد تألقه اللافت أمام "انتفاضة" أوروجواي، وخاصة في الشوط الثاني، حيث تمكن من التصدي لـ9 كرات، في إنجاز فريد للحارس السعودي.

  • qatarGetty Images

    4. قطر

    مع تقدم سويسرا مبكرًا بجزائية برييل إمبولو في الدقيقة 17، توقع الكثيرون بأن العنّابي سيكون على موعد مع المعاناة، ولكن قطر نجحت في الردّ باقتناص أولى نقطة في تاريخها بكأس العالم، بالتعادل (1-1)، في المجموعة الثانية.

    وعلى غرار المنتخب السعودي، كان البطل الأول في قطر، هو الحارس محمود أبو ندى، الذي خاض أولى مباراة له في كأس العالم، إلا أنه كان على الموعد، ونجح في تأمين نقطة العنابي، بعدما تصدى لـ5 كرات محققة، جميعها من داخل منطقة الجزاء، فيما حُرم خوخي بوعلام من تسجيل هدفه المونديالي باسمه، بعدما قرر الاتحاد الدولي "فيفا"، احتسابه هدفًا عكسيًا على ميرو موهيم.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5. العراق

    تألق لمدة شوط واحد، هكذا كان الحال مع منتخب العراق الذي لوهلة أقنع عشاقه بأنه قادر على تقديم نتيجة إيجابية أمام النرويج، قبل أن ينهار الأداء البدني في الشوط الثاني، ليستغل الأمر هالاند ورفاقه في تحقيق فوز كبير بنتيجة (4-1)، ضمن المجموعة التاسعة.

    أيمن حسين دخل تاريخ العراق، بإحرازه ثاني أهداف أسود الرافدين في كأس العالم، بعد أحمد راضي في 1986، بعد استقبال عرضية أمير العماري، ليضعها برأسه في الشباك.

    مواجهة شهدت تميزًا في التحرك من الأطراف، سواءً إبراهيم بايش أو علي جاسم، ولكن إياك أن ترتكب خطأ دفاعيًا أمام قناص مثل إرلينج هالاند، الذي وقّع على ثنائية، فيما انهار الأداء العراقي أمام هجمات النرويج، التي أضافت هدفين جديدين في الشوط الثاني.

  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    6. الجزائر

    هل يُعقل أن تترك المساحات، لمنافس مثل ليونيل ميسي؟ علامة استفهام كبيرة تركها وسط ميدان الجزائر، التي كانت شاهدة على "هاتريك" من الأسطورة الأرجنتينية، في لقاء شهد فوز بطل العالم، بنتيجة (3-0)، ضمن المجموعة العاشرة.

    أداء متوسط المستوى من الجزائر، فرغم أن الاستحواذ كان لمحاربي الصحراء، بنسبة 52%، ولكن بلمسات خفيفة من ليونيل ميسي، صارت المواجهة محسومة، في ظل الدفاع الذي يشترك في مسؤولية الأهداف مع لوكا زيدان، الذي كان والده ينظر إليه بحسرة في المدرجات.

    من أبرز ملامح الأداء الجزائري هو ضعف الجبهة اليسرى، وخروج أمين جويري كثيرًا من منطقة الجزاء، وكذلك أنيس حاج موسى، الذي لا تزال الأسئلة حوله ما إذا كان قادرًا على أن يكون أساسيًا محل القائد رياض محرز، فيما امتاز أداء حسام عوار، بالدقة المثالية في تمريراته القصيرة، التي بلغت نسبتها 100%.

    مواجهة كان بالإمكان أن تخرج منها الجزائر بنقطة مضيئة، في هدف فارس شايبي الذي تم إلغاؤه في الشوط الأول، رغم أن تحليلات تحكيمية أثبتت خطأ تقنية الفار في إيقاع نجم الجزائر في مصيدة التسلل.


  • Austria v Jordan: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    7. الأردن

    لنقل إن الهدف الذي أحرزه علي علوان في الدقيقة 50، كان كفيلًا بأن يدخله التاريخ بأول هدف أردني في تاريخ كأس العالم، إلا أنه لم يمنع النشامى من الخسارة أمام النمسا بنتيجة (1-3)، في المجموعة العاشرة من كأس العالم.

    المنتخب الأردني قدم مردودًا جيدًا، وحاول تهديد الشباك النمساوية، إلا أن الخصم كانت له الكلمة، خاصة في آخر ربع ساعة، مع ارتكاب يزن العرب خطأ أسفر عن هدف عكسي، وأرناتوفيتش الذي نجح في ترجمة ضغطه على دفاعات الأردن، في إحراز الهدف الثالث من علامة الجزاء في الدقيقة 90+12.

  • Sweden v Tunisia: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    8. تونس

    الأداء العربي الأسوأ في الجولة الأولى، خسارة قاسية أمام السويد بنتيجة (1-5)، ضمن المجموعة السادسة، في مباراة كتبت نهاية رحلة صبري لموشي القصيرة مع نسور قرطاج.

    المنتخب السويدي لم يجد أي معاناة في دك شباك تونس، في ظل الأخطاء الدفاعية الفادحة، والاستسلام أمام المرتدّات السويدية، مع تقدم الدفاع، الأمر الذي ساعد على تقديم المنتخب الأوروبي لوجبة دسمة من الأهداف، من داخل وخارج منطقة الجزاء.

    عمر الرقيق سجل هدف حفظ ماء تونس في الدقيقة 43، إلا أن المواجهة شهدت خماسية حملت توقيع ألكسندر إيساك وفيكتور جيوكيريش، وياسين العماري، صاحب الأصول التونسية، الذي وقع على هدفين، ورفض الاحتفال في هدفه الأول.

    قد نشهد بداية جديدة للتونسيين مع مدربهم الجديد هيرفي رينارد، ولكن هل ينجح الفرنسي في إعادة التوازن للنسور بعد البداية الكارثية؟ لنرى ذلك.