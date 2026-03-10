Goal.com
مباشر
West Ham United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport
معتز الجمال

ترجمه

"سأقع في مشكلة!" - أكسل ديساسي يتردد في الحديث عن الفترة "الصعبة للغاية" التي قضاها في تشيلسي، بينما يشرح المدافع ما تعلمه من معاملة "فرقة القنابل"

كشف المدافع الفرنسي أكسل ديساسي أخيرًا عن الفترة المضطربة والمحبطة التي قضاها في ستامفورد بريدج قبل أن يحصل على فرصة انتقال مهمة إلى وست هام يونايتد في فترة الانتقالات الشتوية. تحدث المدافع بصراحة عن الفترة التي قضاها في "فرقة القنابل" سيئة السمعة في تشيلسي، وعن المرونة النفسية التي احتاجها للتغلب على الإقصاء، بينما يستمتع بعودة مسيرته المهنية مؤخرًا مع فريق الهامرز.

  • المنفى المحبط في غرب لندن

    المدافع الفرنسي، الذي كان في السابق لاعباً أساسياً خاض 61 مباراة بعد انتقاله من موناكو في أغسطس 2023 مقابل 45 مليون يورو، وجد نفسه زائداً عن الحاجة خلال فترة تولي إنزو ماريسكا المسؤولية.

    أدى ذلك إلى إنزاله إلى "فريق القنابل" سيئ السمعة في النادي إلى جانب لاعبين بارزين آخرين تم استبعادهم. لم يشارك ديساسي في أي مباراة رسمية مع البلوز في النصف الأول من موسم 2025-26، بعد أن قضى فترة إعارة سابقة في أستون فيلا بين فبراير ويونيو من العام الماضي.

    • إعلان
  • Burnley v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    الخوف من عواقب الصدق

    بعد التفكير في الأثر العاطفي الذي خلفه تهميشه، كان اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا حذرًا في كلماته بشأن رحيله عن ستامفورد بريدج. "إذا قلت كل شيء، ربما سأقع في مشكلة، لكن الأمر كان صعبًا"، اعترف. "كان من الصعب جدًا مشاهدة المباريات كل أسبوع، كل عطلة نهاية أسبوع على التلفزيون".

    على الرغم من الإحباط الشديد، حافظ على احترافه طوال هذه المحنة بينما كان ينتظر فرصته. وأضاف: "كنت أعمل فقط، أنتظر فرصتي، ولهذا السبب أستمتع الآن لأنني أعرف ما هو الشعور عندما تكون أمام التلفزيون وليس على أرض الملعب".

  • العثور على مقر جديد في استاد لندن

    انتقاله في آخر يوم من فترة الانتقالات إلى وست هام في فبراير مقابل 2 مليون يورو على سبيل الإعارة، أثبت أنه الدواء المثالي لمسيرته. منذ انضمامه إلى فريق نونو إسبيريتو سانتو، أصبح المدافع المركز جزءًا لا يتجزأ من خط الدفاع، حيث خاض بالفعل سبع مباريات في جميع المسابقات.

    تطلبت النجاة من المنفى قوة ذهنية هائلة ونظام دعم قوي. وشرح كيف تعامل مع الموقف قائلاً: "تعلمت أن أكون أكثر صبراً، وأن أبقى محترفاً، حتى لو كانت الظروف صعبة. حظيت بمساعدة عائلتي التي ساعدتني كثيراً في الحفاظ على لياقتي".

  • FBL-ENG-LCUP-CHELSEA-BARROWAFP

    إحياء سمعته في الدوري الإنجليزي الممتاز

    تثبت الإحصائيات أن وجوده يحدث فرقًا ملموسًا، حيث ساعد فريق هامز في حصد ثماني نقاط مهمة في خمس مباريات بدوري الدرجة الأولى. على الرغم من احتلالهم المركز 18 في منطقة الهبوط برصيد 28 نقطة، إلا أنهم الآن متعادلون مع نوتنغهام فورست الذي يحتل المركز 17، متأخرين فقط بفارق الأهداف.

    على الرغم من أن مدرب تشيلسي الجديد ليام روزينيور أعاد إدراجه لفترة وجيزة في تشكيلة الفريق الأول قبل رحيله، إلا أن مستقبله على المدى الطويل يكمن بوضوح في مكان آخر. إدراكًا منه لسرعة تغير الأحوال، خلص ديساسي إلى القول: "أحاول الاستمتاع بكل لحظة لأنني أعلم أنها ليست مضمونة"، مؤكدًا أنه يستفيد إلى أقصى حد من بدايته الجديدة.

دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان crest
باريس سان جيرمان
بي إس جي
تشيلسي crest
تشيلسي
تشيلسي
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام crest
وست هام
وست هام
مانشستر سيتي crest
مانشستر سيتي
مان سيتي
0