تلقى حلم أرسنال في تحقيق موسم تاريخي ضربة قوية في ملعب سانت ماري، حيث حقق فريق ساوثهامبتون، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، مفاجأة مدوية بفوزه 2-1. وعلى الرغم من كونه المرشح الأوفر حظاً للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، لم يتمكن فريق ميكيل أرتيتا من إيجاد طريقة للتغلب على المضيفين الذين أبدوا صموداً كبيراً في مباراة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي التي اتسمت بالتوتر. تم كسر التعادل بعد 35 دقيقة عندما استغل روس ستيوارت خطأ دفاعي من بن وايت ليضع ساوثهامبتون في المقدمة. وعلى الرغم من أن فيكتور جيوكيريس تمكن من معادلة النتيجة في الشوط الثاني، إلا أن هدفاً متأخراً من شيا تشارلز ضمن تأهل النادي الواقع على الساحل الجنوبي إلى ويمبلي لخوض مباريات نصف النهائي.