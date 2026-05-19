أحمد فرهود

ساوثهامبتون ينضم للقائمة: ساعات ذكية، مناظير ودرون.. "التجسس" يجتاح عالم الرياضة والعقوبات تتنوع

ظاهرة سلبية تواجه بعقوبات شديدة..

في عالم الرياضة الآن، لم تعد الخطط التكتيكية تُطبخ على "السبورة البيضاء" فقط، داخل الغرف المُغلقة؛ بل باتت تُحمى بالأسلاك الشائكة، وأجهزة التشويش الإلكترونية أيضًا.

نعم.. هُناك "حرب عالمية صامتة" أبطالها ليسوا اللاعبين، فوق أرضية الملعب؛ وإنما محللون يتخفون خلف الأشجار، بمناظير مكبرة وطائرات "درون" مسيرة.

آخر هذه "الحروب الصامتة"؛ تلك التي تورط فيها نادي ساوثهامبتون، الذي كان قريبًا جدًا من العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وما بين عقوبة تاريخية عصفت بأحلام نادي ساوثهامبتون، وفضيحة أولمبية هزت عرش كندا؛ أصبح "التجسس الرياضي" جريمة مكتملة الأركان، تحاول الاتحادات المختلفة التصدي لها.

ونحن سنحاول من ناحيتنا، أن نفتح "الصندوق الأسود" لأشهر قضايا الجاسوسية في عالم الرياضة؛ وذلك خلال السطور القادمة..

    ساوثهامبتون.. الاستبعاد من "الملحق" الإنجليزي

    في واحدة من أحدث وأقوى العقوبات في كرة القدم الإنجليزية، تم استبعاد نادي ساوثهامبتون من نهائي "ملحق" الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز 2026-2027؛ وذلك بقرار من الرابطة.

    وأُدين ساوثهامبتون بـ"التجسس" وتصوير الحصص التدريبية المُغلقة، لعدة أندية مُنافسة في الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ مثل "أكسفورد يونايتد، إيبسويتش تاون وميدلزبره".

    وتم ضبط محلل تابع لساوثهامبتون؛ وهو يصور تدريبات ميدلزبره من خلف الأشجار، قبل مباراة الفريقين في نصف نهائي "الملحق".

    وبناء على ذلك.. صُدِر قرار باستبعاد ساوثهامبتون، من خوض نهائي "الملحق" المؤهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وتصعيد ميدلزبره بدلًا منه؛ بالإضافة إلى خصم 4 نقاط من رصيد الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي القادم 2026-2027.

    وقبل هذه العقوبة.. كان ساوثهامبتون قد تجاوز عقبة ميدلزبره، في دور نصف النهائي من "الملحق"؛ وذلك بالتعادل معه سلبيًا "ذهابًا"، ثم الفوز على أرضه ووسط جماهيره "إيابًا" بهدف نظيف.

    ليدز يونايتد.. غرامة ضخمة بسبب "مناظير التجسس"

    الملاعب الإنجليزية شهدت واقعة مُشابهة عام 2019؛ حيث كان بطلها نادي ليدز يونايتد ومديره الفني الأرجنتيني الكبير مارسيلو بيلسا، في دوري الدرجة الأولى.

    وقتها.. ألقت الشرطة القبض على شخص يرتدي ملابس تمويهية، ومعه مناظير خارج مقر تدريبات نادي ديربي كاونتي؛ حيث تبين أنه مبعوث شخصي من بيلسا، للتجسس على تكتيكات الخصم.

    ولم يصل الأمر للاستبعاد، لأن اللوائح وقتها لم تكن تجرم الفعل بوضوح؛ لكن رابطة الدوري فرضت غرامة مالية ضخمة على ليدز يونايتد، بلغت 200 ألف جنيه إسترليني.

    منتخب كندا للسيدات.. فضيحة تجسس "أولمبية"

    على الصعيد الدولي.. شهدت دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، فضيحة تجسس مدوية؛ بطلها منتخب كندا للسيدات، حامل اللقب آنذاك.

    وضُبِطت طائرة مسيرة موجهة من الجهاز الفني للمنتخب الكندي، إلى مقر تدريبات نيوزيلندا؛ وذلك قبل مباراتهما الافتتاحية في الأولمبياد.

    هُنا.. تم خصم 6 نقاط من رصيد المنتخب الكندي في دور المجموعات؛ بجانب إيقاف المدربة بيفرلي بريستمان ومساعديها، لمدة عام كامل عن ممارسة أي نشاط رياضي.

    نيو إنجلاند.. واحدة من أكبر عقوبات "التجسس"

    بعيدًا عن عالم الساحرة المستديرة "التقليدية"؛ شهدت لعبة كرة القدم الأمريكية "NFL"، واحدة من أكبر عقوبات "التجسس" عام 2007.

    آنذاك.. تم ضبط فريق نيو إنجلاند بليكانز، وهو يقوم بتصوير الإشارات التكتيكية السرية، لمدربي النادي المُنافس وقتها نيويورك جيتس؛ وذلك من مواقع غير مصرح بها، على أرضية الملعب.

    وفرضت الرابطة عقوبة قاسية على نيو إنجلاند؛ تمثّلت في غرامة 500 ألف دولار على المدير الفني بيل بيليتشيك و250 ألفًا ضد النادي نفسه؛ بالإضافة إلى حرمان الفريق من حق اختيار اللاعبين الشباب، في الجولة الأولى.

    بوسطن ريد سوكس.. "التجسس" بالساعات الذكية

    أخذ "التجسس" طابعًا تكنولوجيًا؛ وذلك في مسابقة دوري البيسبول الأمريكي للمحترفين، عام 2017.

    نادي بوسطن ريد سوكس أُدين باستخدام ساعات ذكية، لإرسال إشارات وتنبيهات فورية من غرفة الفيديو إلى اللاعبين في الملعب؛ لمتابعة حركات "الرامي" في الفريق المنافس نيويورك يانكز، وقتها.

    ونتيجة لذلك.. فرضت الرابطة غرامات مالية - غير مُعلنة - على بوسطن، ولكنها وُصِفت بالتاريخية؛ بالإضافة إلى وضع قيود صارمة على الفريق، في سوق الانتقالات.

