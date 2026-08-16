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محمد سعيد و محمود خالد

ترجمه

بدأ الموسم بـ"سالب" أربع نقاط .. فضيحة التجسس تواصل مطاردة ساوثامبتون!

ساوثامبتون
واتفورد
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى
تايلور هاروود بيليس
T. Eckert

ذكرى سوداء تطارد النادي الإنجليزي..

استهل فريق الكرة بنادي ساوثامبتون، موسمه الجديد في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب"، بموجة عدائية، بعدما تعرّض لسخرية لا هوادة فيها، بسبب فضيحة "التجسس"، خلال خسارته أمام واتفورد بنتيجة (1-2).

وعانى فريق تونداي إيكرت في التعامل مع الأجواء على ملعب فيكاريدج رود في أولى مباراة له بالدوري منذ جدل التجسس الذي أفسد مشواره في الموسم السابق.

  • استفزاز ساوثامبتون بسبب فضيحة التجسس

    اكتشف ساوثامبتون أن دوري البطولة، سيكون ساحة لا ترحم هذا الموسم، بعدما تعرّض للاستفزاز بشأن فضيحة التجسس "سباي جيت"، في طريقه إلى الخسارة بهدفين لهدف، أمام واتفورد، بحلته الجديدة على ملعب فيكاراج رود.

    في أولى مباراة له في الدوري منذ قضية التجسس التي أدت إلى استبعاده من ملحق الصعود في مايو، لم يجد فريق إيكرت جوابًا أمام حيوية الفريق المضيف وعناده. وكانت الأجواء مشحونة منذ البداية، إذ تعرّض لاعبو ساوثهامبتون للتهكم على أرض الملعب.

    وتترك هذه الهزيمة ساوثامبتون بالفعل في قاع الترتيب عقب خصم أربع نقاط منه إثر فضيحة "سباي جيت". وقبل المباراة، حاول إيكرت إعادة تركيز الأنظار إلى أرض الملعب، مصرّحًا "دعوا كرة القدم تتحدث" خلال حديثه الإعلامي قبل اللقاء، غير أن ذلك بدا صعبًا؛ إذ ظلّت أشباح الصيف تطارد فريقه طوال تسعين دقيقة عصيبة في هيرتفوردشير.

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  • لسعة النحل وسط أخطاء ساينتس

    جاء هدفا واتفورد كلاهما من تمريرات خاطئة لساوثامبتون؛ ما سلّط الضوء على غياب الاتزان في صفوف الضيوف. فقد استغلّ إيكر برافو، القادم من أودينيزي في فترة الانتقالات الصيفية، ركلة عشوائية من جاك ستيفنز، ولم يتردد الإسباني البالغ من العمر 21 عامًا؛ إذ اندفع إلى الأمام ودفع الكرة إلى الشباك مفتتحاً التسجيل.

    وبدوره، استغلّ أمين نيزادا، خريج أكاديمية واتفورد، تمريرة خاطئة أخرى من ساوثامبتون، وهذه المرة عبر ريان مانينج، لينطلق مسرعًا على الجهة اليمنى. وبدا وكأن اللاعب المراهق قد دفع الكرة بعيداً عنه أكثر من اللازم وهو يقتحم منطقة جزاء ساوثهامبتون، قبل أن يطلق فجأة تسديدة أرضية سكنت الزاوية السفلى البعيدة.

    وقلّص ساوثامبتون الفارق في الشوط الثاني، فقد مرّر كاميرون براج الكرة إلى سايل لارين على بُعد نحو 9 أمتار من المرمى، ليمرّرها الدولي الكندي بجانب فيديريكو رافاليا في الدقيقة الـ56.

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    ساوثامبتون لا يزال يدفع الثمن

    وشنّ ساوثامبتون حصارًا متأخرًا على مرمى واتفورد، لكن تايلور هاروود-بيليس أهدر أوضح الفرص. فحين سدّد المدافع كرة في الوقت بدل الضائع، بعيدًا جدًا عن المرمى، تعرّض الرجل الذي يُنظر إليه كأحد الأشرار في هذه القصة لوابل من العبارات اللاذعة من عدد من لاعبي واتفورد. ولا تزال غيمة التحقيق تلقي بظلالها الثقيلة، إذ يستعد إيكرت بالفعل لاحتمال الإيقاف بينما ينتظر النادي الحكم النهائي في قضية التجسس.

    وقال كيفن فيليبس، مهاجم ساوثامبتون السابق، لشبكة "سكاي سبورتس"، "سيعود الضغط من جديد، أليس كذلك؟ لم يقدّموا مستوى جيدًا اليوم. لا يمكنك تحمّل تبعات التعثّر وأنت متأخر بأربع نقاط. لا يزال الطريق طويلًا، وقد أثبتوا في الموسم الماضي أنهم قادرون على تحقيق سلسلة نتائج جيدة عندما يضبطون أمورهم. لا أعتقد أنه اختار التشكيلة الصحيحة في البداية. الضغط موجود، وكلنا نعرف السبب".

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    الشعارات والرسائل الساخرة تتوالى على ساوثامبتون

    واستمرت السخرية من ساوثامبتون خلال فترة الصيف، حيث وجّه ريكسهام تعليقًا ساخرًا للفريق عقب الإعلان عن جدول مباريات دوري البطولة.

    من المقرر أن يواجه ريكسهام ساوثامبتون في سبتمبر، وقد نشر جدول مبارياته مرفقًا بعبارة: "يأخذنا إلى فترة التوقف الدولي"، مصحوبة برمز عدسة مكبرة ورمز جاسوس. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ أُضيف تنبيه إلى التقويم قبل يومين من المباراة يطلب من الموظفين "تفقّد ملعب التدريب"، في إشارة واضحة إلى فضيحة التجسس.

    كما عدّل ريكسهام شعار ساوثامبتون، مضيفًا إليه ظلًّا لرجل يختبئ خلف شجرة. أشارت الصورة إلى الصور المسربة للمتدرب في ساوثامبتون، ويليام سولت، وهو يصوّر إحدى حصص تدريب ميدلسبره من منطقة حرجية خلال التحقيق.

الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى
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ساوثامبتون
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