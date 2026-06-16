ساندته من أرض الملعب.. صديقة يامال تواسيه بعد التعادل مع كاب فيردي في كأس العالم!

بدأت مسيرة إسبانيا في كأس العالم ببداية مخيبة للآمال، حيث تعادل فريق لويس دي لا فوينتي بنتيجة 0-0 مع كاب فيردي في ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا. سيطرت «لا روخا» على فترات طويلة من المباراة، لكنها عجزت عن اختراق دفاع المنافس المنضبط.

بدأ يامال المباراة على مقاعد البدلاء قبل أن يدخل الملعب في الدقائق العشرين الأخيرة، في محاولة من إسبانيا لتسجيل هدف الفوز. أضفى اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً طاقة جديدة على الهجوم، لكنه لم يتمكن من مساعدة إسبانيا في كسر التعادل. هذا النتيجة تضع إسبانيا أمام مهمة صعبة في المجموعة وتزيد الضغط عليها قبل مبارياتها المتبقية.