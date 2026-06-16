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ساندته من أرض الملعب.. صديقة يامال تواسيه بعد التعادل مع كاب فيردي في كأس العالم!
إسبانيا تتعثر في مباراة الافتتاح
بدأت مسيرة إسبانيا في كأس العالم ببداية مخيبة للآمال، حيث تعادل فريق لويس دي لا فوينتي بنتيجة 0-0 مع كاب فيردي في ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا. سيطرت «لا روخا» على فترات طويلة من المباراة، لكنها عجزت عن اختراق دفاع المنافس المنضبط.
بدأ يامال المباراة على مقاعد البدلاء قبل أن يدخل الملعب في الدقائق العشرين الأخيرة، في محاولة من إسبانيا لتسجيل هدف الفوز. أضفى اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً طاقة جديدة على الهجوم، لكنه لم يتمكن من مساعدة إسبانيا في كسر التعادل. هذا النتيجة تضع إسبانيا أمام مهمة صعبة في المجموعة وتزيد الضغط عليها قبل مبارياتها المتبقية.
المعاندة تأتي بعد أمسية محبطة
شوهد جناح برشلونة وهو يقضي بعض الوقت مع الأصدقاء والعائلة الذين سافروا إلى الولايات المتحدة لدعمه. وكان من بينهم صديقته، المؤثرة الإسبانية وعارضة الأزياء جارسيا.
وقد تم تصوير جارسيا، التي أكدت علاقتها مع يامال علنًا الشهر الماضي، وهي ترتدي قميصًا إسبانيًا يحمل اسم ورقم المراهق، حيث انضمت إلى الوفد المرافق للاعب عقب النتيجة المخيبة للآمال.
إسبانيا تسيطر على المباراة لكنها تفشل في تحقيق الفوز
أظهرت الإحصائيات سيطرة إسبانيا على مجريات المباراة. فقد استحوذ فريق دي لا فوينتي على الكرة بنسبة 62 في المائة وسدد 23 كرة على المرمى، لكنه افتقر إلى اللمسة الأخيرة اللازمة لتحقيق الفوز.
وفي حين غادرت إسبانيا الملعب محبطة، شكلت هذه المباراة لحظة تاريخية لكاب فيردي. فقد أكسبتها صلابتها الدفاعية نقطة لا تُنسى أمام أحد المرشحين للفوز بالبطولة، وأصبحت على الفور واحدة من أهم النتائج في تاريخ كرة القدم في البلاد.
كان الحارس المخضرم فوزينيا أحد الأسباب الرئيسية لهذا النجاح. قام اللاعب البالغ من العمر 40 عاماً بسلسلة من التصديات المهمة، وحافظ على شباكه نظيفة وساعد فريقه على الصمود أمام الضغط الإسباني المستمر طوال المباراة.
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إسبانيا تسعى إلى رد سريع
يجب على إسبانيا أن تتجاوز هذه النكسة بسرعة وتحقق كفاءة أكبر في الثلث الأخير من الملعب إذا أرادت تجنب المزيد من التعقيدات في المجموعة وذلك في الوقت الذي تستعد فيه لمواجهة السعودية في 21 يونيو.
أما بالنسبة ليامال، فسيكون تركيزه منصبًا على العودة إلى التشكيلة الأساسية وتوفير الشرارة الهجومية التي افتقدتها إسبانيا في أتلانتا. وبدعم من جارسيا وعائلته، يأمل المراهق في لعب دور أكبر في محاولة "لا روخا" لإعادة مسيرتها في كأس العالم إلى المسار الصحيح.