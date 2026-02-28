سام كير تشرح سبب عدم عودتها إلى مستواها "الـ100%" بعد الإصابة، حيث تعترف نجمة تشيلسي في الدوري الإنجليزي للسيدات بـ"شكوكها في نفسها"

أصدر تشيلسي بيانًا عقب تأكيد إصابة كير في عام 2024 جاء فيه: "يتمنى الجميع في تشيلسي لسام الشفاء العاجل". ومنذ ذلك الحين، كافحت الأسترالية من أجل العودة إلى خطط سونيا بومباستور بعد أن شاركت في مباراة واحدة فقط في الدوري، بينما شاركت في 13 مباراة أخرى كلاعبة بديلة مع البلوز.

تتراوح مدة التعافي المعتادة من إصابة الرباط الصليبي الأمامي بين 9 و12 شهراً، لكن كير قضت 18 شهراً عصيبة خارج الملاعب قبل عودتها إلى الملاعب في سبتمبر الماضي. أدى مشكلة في عملية زرع جراحية لم يتم اكتشافها لمدة 10 أشهر إلى إطالة مدة تعافي الأسترالية أكثر من المتوقع.

ومع ذلك، عادت كير إلى المنتخب الأسترالي قبل المباراة الافتتاحية لكأس آسيا ضد الفلبين في بيرث يوم الأحد، حيث استرجعت اللاعبة البالغة من العمر 32 عامًا فترة غيابها عن الملاعب.