سام كير تشرح سبب عدم عودتها إلى مستواها "الـ100%" بعد الإصابة، حيث تعترف نجمة تشيلسي في الدوري الإنجليزي للسيدات بـ"شكوكها في نفسها"
مهاجم تشيلسي تعرض لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي في عام 2024
أصدر تشيلسي بيانًا عقب تأكيد إصابة كير في عام 2024 جاء فيه: "يتمنى الجميع في تشيلسي لسام الشفاء العاجل". ومنذ ذلك الحين، كافحت الأسترالية من أجل العودة إلى خطط سونيا بومباستور بعد أن شاركت في مباراة واحدة فقط في الدوري، بينما شاركت في 13 مباراة أخرى كلاعبة بديلة مع البلوز.
تتراوح مدة التعافي المعتادة من إصابة الرباط الصليبي الأمامي بين 9 و12 شهراً، لكن كير قضت 18 شهراً عصيبة خارج الملاعب قبل عودتها إلى الملاعب في سبتمبر الماضي. أدى مشكلة في عملية زرع جراحية لم يتم اكتشافها لمدة 10 أشهر إلى إطالة مدة تعافي الأسترالية أكثر من المتوقع.
ومع ذلك، عادت كير إلى المنتخب الأسترالي قبل المباراة الافتتاحية لكأس آسيا ضد الفلبين في بيرث يوم الأحد، حيث استرجعت اللاعبة البالغة من العمر 32 عامًا فترة غيابها عن الملاعب.
كير يشعر "بحوالي 85 في المائة"
وفي حديثه إلى وسائل الإعلام يوم السبت، قال المهاجم: "لقد كان الأمر أشبه بموجات. أعتقد أنني شعرت بحالة جيدة للغاية في بداية الموسم عندما عدت من إصابة في الرباط الصليبي الأمامي مع تشيلسي.
ثم ربما مررت بفترة من التراجع، ولكن منذ ديسمبر، عندما بدأت في تسجيل المزيد من الأهداف وشعرت بالراحة والثقة في قدراتي مرة أخرى، بدأت أشعر أنني في أفضل حالاتي.
"لكنني محاط بالعديد من الأشخاص الرائعين، وأشعر أنني في بيتي مع فريق ماتيلداس، لذا فهو مكان جيد بالنسبة لي لأستقر فيه وأكون على طبيعتي".
وعندما سُئلت عن شعورها على مقياس من 1 إلى 100، أجابت كير: "أشعر أنني ربما في مستوى 85 وما فوق. لا أريد أن أقول إنني في مستوى 100 بعد. لم ألعب بعد مباراة شعرت فيها أنني على طبيعتي تمامًا، لكنني أعتقد أنني في مستوى 85 في المائة وما فوق."
- Getty Images Sport
المهاجم يعترف بأنه "حزين" عشية كأس آسيا
تأمل فريق ماتيلداس في الفوز بكأس آسيا للمرة الأولى منذ عام 2010. كانت كير جزءًا من المنتخب الأسترالي في ذلك الوقت، حيث حققت اللاعبة البالغة من العمر 16 عامًا نجاحًا دوليًا مع المنتخب الوطني.
كير هي العضو الوحيد المتبقي في الفريق الذي لا يزال يلعب، وهو ما تعترف بأنه يجعلها تشعر "بالحزن". وقالت كير: "يحزنني أنني آخر من بقي". "لا يزال ذلك حتى يومنا هذا أحد أفضل اللحظات في مسيرتي الكروية.
وأنا أعرف مدى رغبة هذا الفريق في الفوز بشيء معًا. أعرف مدى رغبة كل لاعبة في الفوز بشيء ما لصالح ماتيلداس".
تواجه أستراليا عددًا من المشاكل المتعلقة باللياقة البدنية قبل انطلاق كأس آسيا. لم تلعب ماري فاولر سوى مباراتين منذ إصابتها في الرباط الصليبي الأمامي، ولم تتدرب الحارسة ماكنزي أرنولد سوى قليلاً، بينما لم تحضر كيرا كوني-كروس لاعبة أرسنال التدريبات المفتوحة، مما أثار شكوكًا حول مشاركتها في المباراة الافتتاحية يوم الأحد.
الإصابات لم تعد موضوع نقاش بالنسبة لكير
كما اعترفت كير بأنها متحمسة لخوض البطولة دون التركيز على إصابتها. تعرضت كير لتمزق في ربلة ساقها اليسرى عشية كأس العالم 2023 في أستراليا، ثم أصيبت في ربلة ساقها اليمنى قبل خسارة مباراة تحديد المركز الثالث أمام السويد، حيث وصلت ماتيلداس إلى الدور نصف النهائي.
وقالت كير: "أنا متحمسة للغاية للمشاركة في البطولة دون الحديث عن إصابتي في ربلة الساق اليسرى".
لقد قطعت شوطًا طويلًا منذ عودتي من إصابة الرباط الصليبي الأمامي، لذا أنا بصراحة متحمسة جدًا وممتنة للغاية لعودتي إلى هنا وممارسة كرة القدم والاستمتاع بالتدريبات والاستمتاع بكل ما يحدث مع الفريق.
من الواضح أن البطولة الأخيرة لم تسر بالطريقة التي كنت أرغب فيها شخصيًا، ولكن على مستوى الفريق كانت بطولة رائعة. لذلك أشعر أنني محظوظة للغاية لوجودي هنا مرة أخرى في بطولة كبرى على أرض الوطن.
"معظم الناس في حياتهم المهنية لا يحظون بفرصة لعب بطولة واحدة على أرضهم. لذا، فإن حصولنا على فرصتين هو شرف لا يصدق".
