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Sami Al-Jaber (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

"فاشل ووهمي وهذا نجم الهلال الأول" .. ماجدونا ليس السبب الوحيد لرفض وصف سامي الجابر بـ"الأسطورة"!

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"سامي الجابر ليس أسطورة"

الهدّاف الأول للهلال، وثاني هدافي المنتخب السعودي عبر تاريخه، مسيرة حافلة بجميع الألقاب الممكنة، محليًا وآسيويًا، الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وصفه بالأسطورة، ولكن يبدو أن ذلك لم يكن كافيًا لدى البعض داخل المملكة، من أجل الاعتراف بهذا الأمر.

ذلك هو سامي الجابر، النجم الذي مثّل الهلال على مدار حوالي 14 عامًا، وشارك مع المنتخب السعودي في أربع نسخ متتالية في كأس العالم، ويعد أحد هدافي العرب في المونديال، ولكن ربما ظُلم بسبب نقطة واحدة، وهي "المقارنة".

إذا ما كان الحديث عن وصف سامي الجابر بـ"الأسطورة"، على الفور تأتي المقارنة، وبالطبع يكون عملاق النصر، ماجد عبد الله، في المقام الأول، ليتم رفض وضع قائد الهلال السابق في خانة الأساطير، ليس فقط بسبب "ماجدونا"، وإنما لنجوم آخرين أيضًا.

لماذا رفضوا وصف سامي الجابر بـ"الأسطورة" رغم تاريخه العريض؟ لنستعرض معًا أبرز ما قالوا في هذا السياق..

  • سعيد العويران: لم يصل لمستوى هؤلاء

    وفي هذا السياق، أكد سعيد العويران، نجم الشباب والمنتخب السعودي السابق، في حوار مع صحيفة "الرياضية"، أن سامي الجابر لاعب كبير، ولكنه ليس أسطورة، ومن الصعب أن يصل أحد لمستوى ماجد عبد الله وفؤاد أنور ومحمد عبد الجواد.


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  • حسن الراهب: ماجد الأول ثم هؤلاء الثلاثة

    وعنه تحدث أيضًا، حسن الراهب، لاعب النصر السابق، بقوله إنه لا يعتقد بأن سامي الجابر أسطورة، رغم كونه لاعبًا كبيرًا وحقق بطولات كبيرة.

    وقال الراهب، في حديث مع برنامج "مع تركي"، إنه يرى ماجد عبد الله هو الأسطورة الأول، ثم يأتي بعد ذلك يوسف الثنيان، ومحمد نور وفهد الهريفي.

  • "هذا أسطورة الهلال"

    وتحدث سعد مبارك، لاعب الهلال السابق، عبر برنامج "بريك مع عبد العزيز"، بشأن رأيه حول ما إذا سامي الجابر هو أسطورة الزعيم، ليعلّق بقوله إن الهلال أساطيره كثيرة، ولكنه يرى أن يوسف الثنيان هو من يستحق أن يكون الأسطورة الأوحد في القلعة الزرقاء، في إشارة لاستبعاد الجابر من تلك الحسبة.


  • "إمكاناته محدودة وليس أسطورة"

    وأطلق القانوني محمد بن علي القدادي، تصريحًا مثيرًا للجدل، بأنه رغم أنه يرى سامي الجابر ملهمًا، ويستحق أن تتم إضافته في المناهج الدراسية، ولكن إمكاناته محدودة وليس أسطورة، مضيفًا أن سر إلهامه هو قتاله رغم محدودية إمكانياته مقارنة بالكثير من النجوم، ولكنه تغلب على النقص الذي لديه.

  • "الجابر أسطورة وهمية"

    وذهب الصحفي خالد البدر، إلى وصف سامي الجابر بأنه أسطورة وهمية صنعها الإعلام الهلالي، مضيفًا أنه الرجل الذي لاحقه الفشل أينما ذهب، خاصة بعد اعتزاله كرة القدم.

    واستطرد "الجابر لم يحقق أي أرقام، عكس نجوم كبار مثل نواف التمياط ومحمد نور وفؤاد أنور ويوسف الثنيان (أسطورة الهلال) وغيرهم، وكإداري كان أحد الأسوأ في تاريخ الهلال، وكمدرب فشل في جميع محطاته التدريبية، سواء الداخلية أو الخارجية، وكرئيس حظي بأسرع إقالة في تاريخ رؤساء الهلال".

    ومع وصف ماجد عبد الله بأنه خارج المقارنات تمامًا، إلا أن البدر وصف محمد نور بأنه الأسطورة الحقيقية في كرة القدم السعودية.


  • "المركز الـ16 بين الأساطير"

    وتبنى الإعلامي الرياضي محمد أبو هداية، رأيًا مغايرًا قليلًا، بقوله إنه لا يوجد أي أسطورة في السعودية، واصفًا ماجد عبد الله بأنه نجم تاريخي وهو رقم واحد.

    وذهب أبو هداية، إلى اختيار ترتيب النجوم في المملكة، بعد ماجدونا، بقوله "في المراكز من الثاني إلى السادس، لا يوجد أساطير في المملكة، ويأتي بعده فؤاد أنور وحمزة إدريس"، فيما قال عن سامي الجابر، إنه لو وضع في تلك قائمة أساطير السعودية، فإنه سيأتي في المراكز 16 أو 17 على أقل تقدير.


  • الجابر رفض المقارنة .. والعالم أنصفه

    بين الحين والآخر، يتجدد الحديث حول "أسطورية" سامي الجابر، ومقارنته بالطبع بماجد عبد الله، رغم أن نجم الهلال السابق، حاول إزاحة تلك المقارنة في وقت سابق.

    سامي الجابر قالها صراحة، خلال كلمته في "منتدى مسك العالمي"، عام 2024، بأنه يعتبر ماجد عبد الله هو مثله الأعلى، بل وأنه كان النجم الملهم بالنسبة له، مضيفًا أنه عندما بدأ ممارسة كرة القدم، كان ماجد قد حطم الأرقام القياسية في الملاعب السعودية، ما دفعه لوضع الأرقام المسجلة التي صنعها "ماجدونا" نصب عينيه، من أجل تحقيقها وتجاوزها، وهو ما ساعده على إبراز أفضل إمكاناته داخل الملعب.

    هذا الحديث يؤكد أن سامي الجابر، يرفض سياسة المقارنة، وقد يعد محقًا بلغة الواقع، الذي يقول إن تلك المقارنة ظلمته كثيرًا، بذهاب الكثيرين بالتقليل من حجم إنجازاته، لكنها - ببساطة - تقارن بالمسيرة الكبيرة التي صنعها ماجد عبد الله، الهدّاف التاريخي للنصر والمنتخب السعودي.

    يأتي ذلك في الوقت الذي وجد فيه سامي الجابر، التقدير عالميًا، حينما احتفل به الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قبل مشاركته في مونديال 2006، بأنه سيسير على درب أساطير الكرة بيليه ومارادونا، بمشاركته الرابعة في المونديال، واختياره من قِبل مجلة "ورلد سوكر"، في عام 2010، ضمن قائمة من 50 لاعبًا، بين أبرز أساطير كرة القدم في العالم، خلال خمسين عامًا، والتي حوت أسماء مثل بيليه وزاجالو وفرانتس بيكنباور وجيرد مولر وميشيل بلاتيني ومارادونا وباولو روسي وماركو فان باستن وزين الدين زيدان.. وغيرهم.