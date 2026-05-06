"أصبحنا سيري آ وليس دوري روشن" .. سامي الجابر ينفجر ضد المدرسة الإيطالية والسبب إنزاجي!

لغة الأرقام تنصف مدرب الزعيم ولكن..

أشعل سامي الجابر، أسطورة نادي الهلال، حالة من الجدل بعد هجومه الشرس على الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للزعيم، مشيرًا إلى أن المدرسة التدريبية الإيطالية تؤثر بشكل سلبي على هوية دوري روشن السعودي.

ورغم أن الهلال نجح في تحقيق فوز مهم على الخليج بهدفين لهدف، أمس الثلاثاء في مباراة مؤجلة من الجولة 28 من دوري روشن السعودي، واستطاع تقليص الفارق مع النصر المتصدر إلى نقطتين فقط، إلا أن الأداء لم يقنع كثيرًا جماهير الزعيم.

الخليج قدم مباراة بمستوى أكثر من رائع، حيث تقدم أولًا في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول، بفضل جوشوا كينج بعد متابعة لعرضية من ركلة ركنية، لكن كتيبة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي عادل للمباراة بفضل ضربة ركنية أيضًا، حيث حول سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش عرضية من روبن نيفيش إلى هدف في الدقيقة 34، فيما استغل "نجم المباراة" سلطان مندش خطأ دفاعي قاتل، ليحرز هدف الفوز للأزرق في الدقيقة 79، خاطفًا ثلاث نقاط غالية.

وبهذا الفوز رفع الهلال رصيده للنقطة 77 في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن، متأخرًا بنقطتين فقط عن النصر "المتصدر"، فيما تجمد رصيد الخليج عند 37 نقطة في المركز الـ11.

  • ماذا قال سامي الجابر؟

    تحدث سامي الجابر خلال حلوله ضيفًا على برنامج "نادينا" عبر فضائية "MBC"، عن تجربة المدرب الإيطالي، قائلًا: "إنزاجي لا يصلح لتدريب الهلال حتى لو حقق الدوري والكأس، الهلال يلعب بلا مدرب، الفريق ثقته معدومة ومع إنزاجي شخصية الزعيم في اللاعبين فقط، أنا كهلالي أخاف من هذا المدرب".

    وأضاف: "الهلال لو لعب بمدرب آخر غير إنزاجي، سيقدم أداء ونتائج أفضل، وأكثر ما يخشاه الجمهور حاليًا هي قرارات المدرب الإيطالي في المرحلة الحساسة من الموسم، وذلك بناء على خلفية قراراته السابقة، وثقتي به معدومة".

    وتابع: "المدرسة الإيطالية ليست مناسبة دائمًا لأندية دوري روشن، أليجري كان قريبًا من تدريب الأهلي، إلا أن مسؤولي وجماهير الأهلي تمسكوا باستمرار ماتياس يايسله ومن ثم نجح الفريق في السيطرة على عرش آسيا وتحقيق أهداف مهمة، أشعر وكأننا أصبحنًا الدوري الإيطالي وليس دوري روشن".



    لغة الأرقام أحيانًا تكذب!

    اتفق الإعلامي السعودي هتان النجار، مع سامي الجابر في انتشار مدربي المدرسة الإيطالية في دوري روشن، قائلًا: "الاتحاد كان قد وصل في وقت سابق إلى اتفاق مع لوتشيانو سباليتي، وكان قريبًا للغاية من قيادة الفريق قبل الإعلان عن التعاقد مع سيرجيو كونسيساو".

    وأضاف: "حتى بيولي كان خيارًا للإدارة السابقة برئاسة لؤي الناظر، وكان كريم بنزيما له وجهة نظر بأن المدرسة الإيطالية قد لا تتوافق مع الاتحاد وتحول إلى النصر".

  • هكذا تغيرت شخصية الهلال

    وتابع هتان النجار متحدثًا عن تجربة إنزاجي: "نعم لغة الأرقام لا تكذب، وقد يكون إنزاجي مدربًا جيدًا من حيث تحقيق النتائج، لكن على مستوى بعد النظر، الهلال غير مقنع لأي مشاهد، ولا ألوم الهلاليين الذين ينتقدون مدربهم"

    وختم: "إنزاجي غير شكل الهلال فنيًا، وبعد أن يرحل سيعاني الفريق لأنه لم يحافظ على شخصية الزعيم، التي بنيت على مدار سنوات طويلة، لذلك الأرقام تصلح للقياس في مرحلة مؤقتة لكن على المدى الطويل فقد عبث بكثير من شخصية الهلال".


    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    يُعاني فريق الهلال الأول لكرة القدم من تذبذب في المستوى، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي.

    وحقق الهلال 23 انتصارًا مع 8 تعادلات، في 31 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. ودع الهلال دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ بعد الهزيمة بـ"ركلات الجزاء" أمام السد القطري، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (3-3).

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا مع فريق الخلود الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في الموسم الحالي؛ يأتي على الرغم من التألُق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

