بعد ساعات من الكشف رسميًا عن قبول استقالة ياسر المسحل من رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، تصدر سامي الجابر؛ أسطورة الهلال، المشهد ببيان تنصيبه خليفة للأول، وسط جدل كبير في الشارع الرياضي السعودي.
البعض يحتفل وآخرون ينددون .. بيان "سامي الجابر رئيسًا للاتحاد السعودي" يثير الجدل وأسطورة الهلال يعلق
ما القصة؟
أعلن ياسر المسحل استقالته من رئاسة الاتحاد السعودي عقب وداع المنتخب الوطني الأول لكأس العالم 2026 من دور المجموعات، حاصدًا نقطتين فقط بالتعادل أمام أوروجواي والرأس الأخضر، مع الهزيمة أمام إسبانيا.
هذه الاستقالة قوبلت بترحاب كبير بين الغالبية في الوسط الرياضي السعودي، لكن بدأ سريعًا جدل الحديث عن خليفته دون إعلان أي اسم عن عزمه الترشح في الانتخابات المقبلة.
بيان تنصيب سامي الجابر
الجدل اشتد أكثر خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما نشر حساب قناة "24 الرياضية" عبر منصة "إكس"، بيانًا زاعمة أنه منقول عن المركز الإعلامي للاتحاد السعودي لكرة القدم، يعلن خلاله تكليف سامي الجابر بخلافة المسحل.
القناة كتبت عبر حسابها: "رسميًا سامي الجابر رئيسًا للاتحاد السعودي لكرة القدم"، وهو الخبر الذي قوبل بترحاب من البعض وتنديد آخرين في ظل رفضهم لأسطورة الهلال.
"بيان مفبرك" .. الجابر يعلق
من جانبه، خرج سامي الجابر لتوضيح الحقيقة، مشددًا عدم صحة البيان المنتشر، ومؤكدًا رفضه التام لتولي منصب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.
وقال الجابر عبر برنامج "نادينا": "البيان المنتشر وصلني منذ أن استيقظت، لكنه مفبرك ولا يمت للحقيقة بصلة".
وأضاف: "خدمة الوطن في أي مجال شرف، والجميع يتشرف بها، لكن هناك أكفاء وأصحاب خبرات في الكرة السعودية، والأهم أن يكون الرئيس محاطًا بكفاءات إدارية عالية جدًا، لأن العمل في اتحاد الكرة ليس عملًا فرديًا".
القانون يمنع الجابر من رئاسة الاتحاد السعودي
أول أمس الثلاثاء، كان القانوني الرياضي خالد الشعلان قد كشف عن أن القانون يمنع سامي الجابر، وخالد البلطان؛ الرئيس السابق لنادي الشباب، بالإضافة إلى الأميرين تركي بن خالد وفهد بن محمد، من تولي رئاسة اتحاد الكرة.
وأشار القانوني الرياضي إلى أن الشرط الوارد في المادة "2/33/د"، من النظام الأساسي لاتحاد الكرة السعودي؛ هو أن يمتلك الرئيس خبرة رياضية في كرة القدم، لا تقل عن عامين في آخر 5 سنوات.
وشدد الشعلان على أن هذا الشرط الأساسي، لا يتوفر في كل هذه الأسماء - سالفة الذكر -؛ وعلى رأسهم سامي الجابر الذي قيل إنه أقوى المرشحين، لتولي المنصب.