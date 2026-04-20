"الجميع له حق الانتقاد إلى سامي": الجابر يرد على جدل الدعيع .. واستفزاز أنصار إنزاجي من أجل "صديقه" جيسوس!

وأمام رسالة الدعيع التي فسرها الكثيرون بأنها تتعلق بزميله السابق في الهلال، خرج سامي الجابر برد على ما وصفه بـ"الإساءات المباشرة" التي تصله من لاعبين سابقين عاصرهم.

وقال الجابر، عبر برنامج "نادينا"، "أنا مسامح للانتقادات، سواءً مباشرة أو غير مباشرة، والانتقادات التي تصلني من لاعبين سابقين عاصرتهم، وعشت ومعهم مراحل كبيرة، هذه كرة قدم في النهاية، قد أصيب أو أخطئ، ولكني أمتلك خبرة تجعلني قادرًا على قراءة الأحداث، ولا أريد أن يتطور الأمر مثل كرة الثلج، إذا كلم فقد سامحته (دنيا وآخرة)".

وكان الدعيع قد نشر تغريدته عبر منصة (إكس)، قائلًا "من هو سامي يا نواف لا تلتفت. انتقاده غير محله، لزعماء المخلصين شهادة حق. فرق المقطع الموجود بين كأس العالم وبين تحدي كسبت.

انفعالي بالبرنامج بسبب خروج الهلال من النخبة بسبب إنزاجي شيء طبيعي، ولكن عند البعض لا أنا عاشق هلالي، مهما تحدثنا يبقى الأمير نواف بن سعد رئيسنا وحبيبنا تحمّل الكثير من النقد عبر برامجنا وحمل مسؤولية رئاسة زعيم آسيا بكل قوة وثبات.

أنا ما أحب الشخصنة مع أي أحد، يهمني الهلال والكيان فقط، لا تلتفت لصغار يا أبو سعد".