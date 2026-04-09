فتح سامي الجابر؛ أسطورة الهلال والناقد الرياضي الحالي، على نفسه باب هجوم كبير من الإعلاميين النصراويين، على خلفية تعليقه على أزمة مواجهة الأهلي والفيحاء الأخيرة.
"ما تفعله عيب" .. هجوم على سامي الجابر بعد تعليقه على أزمة مواجهة الأهلي والفيحاء
ما القصة؟
التقى الأهلي أمس الأربعاء، بالفيحاء، في لقاء مقدم من الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي 2025-2026، وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.
المباراة شهدت اعتراضات واسعة من الأهلي، بداعي عدم احتساب ضربتين جزائيتين لصالحه، رغم وجود لمسات يد، إلا أنه مع رجوع الحكم محمد السماعيل لتقنية الفيديو كان يشير في كل مرة لعدم وجود أخطاء.
لكن لم يتوقف الأمر عند حد الاعتراضات داخل المستطيل الأخضر، بل تلت المباراة عدة تصريحات من لاعبيه؛ على رأسهم الإنجليزي إيفان توني، الذي شكك في نزاهة المسابقة ووصفها بالموجهة، بجانب إصدار الأهلي بيان رسمي يطالب به الاستماع إلى تسجيلات الحكام.
ماذا قال سامي الجابر؟
أسطورة الهلال اتفق مع الجانب الأهلاوي بشأن تعرضه للظلم على يد الحكم محمد السماعيل في مواجهة الفيحاء، لكن المشكلة – بالنسبة للبعض – أنه رأى أن هذا الظلم صب في مصلحة النصر "المتصدر" وحده وليس الهلال "الوصيف" كذلك.
وقال سامي الجابر، خلال تصريحاته لبرنامج "دورينا غير": "الأهلي ظُلم لصالح من؟، هذا هو السؤال، الأهلي أمامه مباراة أمام المتصدر (النصر) في الجولة المقبلة، يجب عليه أن يكون له رد فعل أمام النصر".
غضب نصراوي
تصريح الجابر هذا، تبعه رد فعل وهجوم من بعض الإعلاميين النصراويين، الذين طالبوه باحترام عقول الجماهير.
على سبيل المثال لا الحصر، كتب الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الفريح عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "يا سامي الجابر، الأهلي ظلم لصالح الهلال اللي متعادل معه بالنقاط، ترى النصر ماله دخل وبلاش تشكيك وعيب ذلك".
في الإطار نفسه، علق الإعلامي الرياضي محمد أبو هداية: "أكبر مستفيد لتعثر الأهلي أمام الفيحاء .. الهلال في المقام الأول كوصيف، ثم النصر كمتصدر يسعى لتوسيع الفارق مع الأهلي والهلال، فلماذا كل هذا التسطيح واستغفال عقول الناس!".
جدول ترتيب دوري روشن
يتصدر النصر حاليًا جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2025-2026 برصيد 70 نقطة، متفوقًا بنقطتين على الهلال "الوصيف"، فيما يحل الأهلي في المركز الثالث بـ66 نقطة، لكن العالمي خاض مباراة أقل من الثنائي الأخير.