مع رحيل دانييل مالديني إلى أتالانتا، وُعد لازار ساماردزيتش بمزيد من الفرص للعب، وكان بالادينو قد طلب من النادي عدم النظر في أي عروض لأنه أراد الاحتفاظ به. لكن حتى في هذه المرحلة الثانية من الموسم، لا يشارك لاعب الوسط الصربي بانتظام، وغالبًا ما يجلس على مقاعد البدلاء، ويؤثر هذا الدور كلاعب بديل في التشكيلة أيضًا على أدائه داخل الملعب. اليوم، يركز اللاعب حصريًا على نهاية الموسم مع أتالانتا، لكنه قد يصبح نجمًا في سوق الانتقالات الصيفية، حيث أدرجته عدة أندية بالفعل في قائمتها.
ساماردزيتش في سوق الانتقالات، خطة أتالانتا للصيف
كم تبلغ تكلفة ساماردزيتش؟
في الوقت الحالي، تجدر الإشارة إلى أنه لم ترد أي عروض رسمية بعد: ينتهي عقد ساماردزيتش في عام 2029 براتب يبلغ حوالي 1.5 مليون يورو في الموسم، وقد دفعت أتالانتا ما يقل قليلاً عن 20 مليون يورو عند التعاقد معه من أودينيزي، وهو تقريباً نفس المبلغ الذي يطلبه «النيرازوري» لتركه يغادر. وبالفعل، مقارنةً بما كان عليه الحال قبل بضعة أشهر، لا يستبعد النادي الآن إمكانية بيعه في فترة الانتقالات القادمة، وهو مستعد لتقييم أي عروض محتملة. كما أن اللاعب نفسه لا يستبعد إمكانية مغادرة بيرغامو، فإذا وصل عرض يُعتبر أكثر إقناعاً، فسوف يأخذه بعين الاعتبار.
من كان يتوقع ذلك في يناير
لطالما كان ماوريتسيو ساري من المعجبين بلازار ساماردزيتش، الذي تقدمت لاتسيو في يناير الماضي لعرض صفقة انتقاله، لكنها واجهت رفضاً قاطعاً من أتالانتا. وقد تلقى فيورنتينا، النادي الآخر الذي كان مستعداً في يناير لتقديم عرض ملموس، نفس الرد؛ لكن بإرادة «النيرازوري»، لم تتجاوز المفاوضات مرحلة طلب المعلومات. بعد تعثر صفقة انتقال لاعب أودينيزي السابق، كان بريشيانيني ومالديني على وشك الرحيل، وانتقل الأول إلى فيورنتينا والثاني إلى لاتسيو. لكن الوضع تغير الآن، حيث أن ساماردزيتش - الذي ارتبط اسمه في يناير بنادي غالطة سراي دون أن يتبلور الأمر - لا يشارك كثيرًا في المباريات وقد يغادر بالفعل في الصيف، وقد تكون مغامرته في بيرغامو على وشك الانتهاء.