علي رفعت

"سالم أفضل من محرز والأهلي صنع يايسله والهلال لن يحقق الثلاثية".. المحللون يشعلون نصف نهائي كأس الملك!

المباراة تقترب والجدل يتزايد!

اشتعلت الأجواء الرياضية في الشارع السعودي قبيل انطلاق مواجهات الحسم في نصف نهائي أغلى الكؤوس حيث شهد برنامج أكشن مع وليد نقاشات ساخنة وتصريحات مثيرة للجدل أطلقها ضيوف الحلقة حول مستقبل المنافسة والمقارنات الفنية المعقدة بين أبرز نجوم دوري روشن للمحترفين. 

وتنوعت الآراء بين التشكيك في قدرة الهلال على حصد الثلاثية التاريخية وبين الدفاع عن مدرب النادي الأهلي وصولاً إلى المقارنة الفنية المعقدة بين النجمين رياض محرز وسالم الدوسري مما أثار ردود فعل واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

  • رؤية فنية لمستقبل الهلال في الموسم الحالي

    بدأ النقاش بحديث حول قدرة نادي الهلال على تحقيق الثلاثية هذا الموسم وهو الأمر الذي أثار تبايناً في وجهات النظر بين الجماهير والمحللين. 

    وفي هذا السياق تطرق المذيع علي الصوابي إلى آراء الجماهير التي تتوقع أن يكون تحقيق الهلال للثلاثية صدمة لبعض النقاد الذين يظهرون عدم تفاؤلهم بهذا المنجز التاريخي.

    قال هاني الداود: " لن أشعر بالفرح إذا حقق مدرب الهلال الثلاثية ولكن الأمر ليس غريبًا على النادي فقد سبق له أن حققها في مناسبات سابقة كما فعلها نادي الاتحاد من قبل لذا فالإنجاز بحد ذاته ليس مستحيلاً على كيان بحجم الهلال". 

    وأضاف الداود: "لكنني أرى بناءً على المستويات التي يقدمها الهلال في الوقت الحالي أن من الصعب جدًا عليه تحقيق الثلاثية في هذا الموسم فالمنافسة تشتد والضغوط تزداد مع اقتراب الأدوار النهائية".

  • مدرب الأهلي بين صناعة الكيان ومرحلة التطور

    انتقل الحوار بعد ذلك إلى ملف النادي الأهلي ومدربه الألماني ماتياس يايسله حيث واجه المحلل عماد السالمي تساؤلات جماهيرية حول موقفه من المدرب الشاب ومدى اعترافه بمنافسة الفريق على كافة البطولات المتاحة.

    قال عماد السالمي: " ماتياس يايسله يقدم عملًا جيدًا وأنا أرى أن أفضل ما يميزه هو التطور المستمر فلو سألت مدربين كبارًا مثل إنزاجي أو جيسوس سيؤكدون أنه مدرب شاب يتطور بشكل ملحوظ". 

    وأوضح السالمي وجهة نظره حول هوية المدرب الفنية قائلاً: "النادي الأهلي هو من صنع ماتياس يايسله وهذا لا ينقص من قدره بل يحسب له أنه استغل الإمكانيات المتاحة وطور من نفسه موسمًا بعد آخر".

    وأشار السالمي إلى أن الإضافات النوعية التي تعاقد معها النادي الأهلي مثل أوتونجانا وجالينو وماتيوس ساهمت في تعزيز موقف المدرب فنيًا مؤكدًا أن يايسله يستحق حاليًا أن يكون في دائرة المنافسة مع كبار المدربين.

    وعند سؤاله عن إمكانية استمرار المدرب لأكثر من موسمين ربط السالمي ذلك بالنتائج والاستقرار النفسي مشيرًا إلى تجربة لوران بلان مع الاتحاد الذي رحل رغم تحقيقه للبطولات بسبب جوانب نفسية وتحديات معينة قد تفرضها ظروف المنافسة.

  • صراع الأرقام والقدرات الفنية بين محرز والدوسري

    شهد الجزء الأخير من النقاش جدلاً واسعًا حول المقارنة الفنية والرقمية بين النجم الجزائري رياض محرز ونجم الهلال سالم الدوسري خاصة في ظل بلوغ كلاهما سن 34 عامًا وتأثيرهما الواضح في الملاعب السعودية.

    قال عماد السالمي: "نحن لا نجلد ذواتنا ولا نجلد لاعبينا وسالم الدوسري لاعب سعودي بقيمة فنية كبيرة جدًا وليس ذنبه أنه لم يلعب في أندية إنجليزية كبرى في أوج عطائه". 

    وأضاف السالمي: "أنا لم أقل إن سالم أفضل من محرز بشكل مطلق بل قلت إن لكل لاعب ميزة يتفرد بها ولكن لغة الأرقام الصادرة عن رابطة الدوري في الوقت الحالي تمنح الأفضلية لسالم الدوسري وعلى المعترضين مراجعة الإحصائيات الرسمية".

    ومن جانبه قدم إبراهيم العنقري تحليلاً فنيًا دقيقاً لهذه المقارنة موضحاً الفوارق الجوهرية في أسلوب لعب النجمين، وقال العنقري: "أتفق مع عماد في أن المقارنة يجب أن تنصب على العطاء الحالي وليس التاريخ فرياض محرز لاعب منظومة وخطط فنية من طراز رفيع جدًا وإذا كنت تبحث عن لاعب يقود الهجمة ويوجهها بدقة متناهية وفكر عالٍ فمحرز لا يقارن بأحد".

    وتابع العنقري حديثه موضحاً ميزات سالم الدوسري قائلاً: "سالم يتميز بالحل الفردي الذي تفتقده الكثير من الفرق فهو اللاعب الذي يستطيع الركض بالكرة لمسافة تزيد عن 60 مترًا وتجاوز 11 أو 12 لاعبًا في مسيرته ليسجل أهدافًا إعجازية وهذه الحالة لا يستطيع محرز القيام بها حاليًا".

    واختتم العنقري تحليله بالإشارة إلى أن اختيار أحد اللاعبين يعتمد على حاجة الفريق فمحرز يحتاج إلى فريق قوي ومنظم ليبرز كإضافة فنية شاملة بينما يبرز سالم كحل فردي قادر على صنع الفارق بمفرده مشيرًا إلى أن محرز تأسس كرويًا في أوروبا منذ صغره بينما بدأ سالم مسيرته بشكل مختلف وهو ما يفسر تباين بعض النقاط الفنية بينهما.

