"أسماء جديدة وموقف سالم الدوسري ومصعب الجوير".. الكشف عن خطة جورجيوس دونيس في المنتخب السعودي قبل كأس آسيا 2027

وفي هذا السياق.. كشفت مصادر صحيفة "الشرق الأوسط"، مساء اليوم الأربعاء، عن ملامح قائمة منتخب السعودية الأول لكرة القدم، خلال فترة التوقف الدولي القادمة؛ والتي تأتي استعدادًا لبطولة كأس آسيا، المقرر إقامتها في المملكة من 7 يناير إلى 5 فبراير 2027.

المصادر أكدت أن اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني لمنتخب السعودية، سيحافظ على القوام الأساسي نفسه الذي حقق لقب كأس الخليج العربي 2026.

نعم.. دونيس قاد "الأخضر" للتتويج ببطولة كأس الخليج العربي 2026، التي أُقيمت خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة؛ حيث فاز على منتخب الإمارات في المباراة النهائية، بعد مشوار ناجح في دور المجموعات والمربع الذهبي.