"سالم الدوسري عبء على الهلال" .. جدل حول تراجع أداء التورنيدو، وماذا لو قرر الزعيم رحيل قائده؟

منذ أن قرر الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، تحويل سالم الدوسري ومالكوم، إلى مقاعد البدلاء، قبل جولتين، في ديربي الشباب، واشتعل الحديث حول مستويات الثنائي، وتساؤلات حول تراجع الأداء، رغم أن مدرب الزعيم أعاد "التورنيدو" إلى التشكيل الأساسي في آخر مباراتين.

ورغم أن إنزاجي فسّر إبعاد سالم الدوسري عن التشكيل الأساسي أمام الشباب، في مباراة انتهت بخماسية هلالية، بأنه كان يهدف لإراحة بعض الأسماء، في ظل ضغط المباريات، ورغبته في تجنب الإرهاق، إلا أن الأمر قد تم تفسيره بزاوية أخرى، لدى الجمهور والنقاد، بأن قرار إنزاجي بمثابة إنذار بأن من يتراجع مستواه يدفع الثمن.