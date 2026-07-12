وجه أسطورة حراسة مرمى الهلال والمنتخب السعودي محمد الدعيع نصيحة لقائد الزعيم الحالي سالم الدوسري بالقبول بالجلوس على مقاعد البدلاء في الموسم المقبل، مؤكدًا أنه لم يقدم أي شيء في 2025-26، وهي النصيحة التي جلبت له السخرية.
لم يرضها لنفسه وارتضاها على سالم من أجل رافينيا .. نصيحة محمد الدعيع للدوسري ومقارنته بالعويس تجعله في مرمى السخرية
ما القصة؟
يتعرض التورنيدو حاليًا لحملة كبيرة من الانتقادات، فبعدما كان يقتصر الأمر في المواسم السابقة على هجوم من الجماهير سواء الهلالية أو الأندية المنافسة، دخل رموز الزعيم على الخط ومنهم الدعيع.
الانتقادات مبررة بتراجع مستوى سالم في الموسم الماضي بشكل كبير سواء مع المنتخب السعودي أو الهلال، حتى حمله البعض مسؤولية عدم التأهل لكأس العالم 2026 ببطاقة مباشرة.
البعض كان يُمني نفسه بأن يرد الدوسري على منتقديه من خلال أدائه في مونديال 2026، لكنه لم يفعل كذلك، وودع المنتخب السعودي من مرحلة المجموعات حاصدًا نقطتين فقط، ما زاد من الغضب على القائد، وأن كان ليس الوحيد من لم يظهر بمستواه إلا أن بحكم أنه النجم الأول فالأنظار تتجه نحوه أكثر من غيره.
نصيحة الدعيع لسالم الدوسري
ملف سالم الدوسري فُتح في حلقة الأمس من برنامج "دورينا غير"، في ظل التقارير التي تتحدث عن اهتمام الهلال بالتعاقد مع رافينيا؛ جناح أيسر برشلونة، وهي الخطوة التي من شأنها أن تدفع بالأول إلى مقاعد البدلاء أو الرحيل عن القلعة الزرقاء.
من هنا، وجه الدعيع نصيحته لسالم بقبول الجلوس على مقاعد البدلاء، إذا ما أراد المدرب، موضحًا أن محمد العويس؛ العائد بالصيف الجاري إلى صفوف الهلال، منتظر أن يكون بديلًا للحارس المغربي ياسين بونو، رغم أنه الحارس الأول للمنتخب السعودي.
وقال الدعيع في تصريحاته: "سالم الآن بيده كل شيء، عليه أن يثبت نفسه للمدرب، لأنه الموسم الماضي ما قدم شيئًا. جلوسه على مقاعد البدلاء؟ محمد العويس؛ حارس المنتخب السعودي، ويجلس احتياطيًا".
وأضاف: "لماذا لا يوافق سالم على مقاعد البدلاء؟ هو لاعب محترف، لذا أي شيء يقوله المدرب أو الجهاز الفني يوافق عليه".
"الدعيع يناقض نفسه"
رأي الدعيع ونصيحته لسالم الدوسري باحترام قرار المدرب إن أجلسه على مقاعد البدلاء، لم يمر مرور الكرام على الصحفي الرياضي تركي الحربي، الذي ذكّر الأخطبوط باتخاذه قرار الاعتزال رفضًا للجلوس احتياطيًا.
في حوار قديم للأخطبوط أوضح: "حصلت على معلومات من أحد أعضاء شرف نادي الهلال أنني أصبحت الحارس الثالث في حسابات مدرب الهلال آنذاك إيريك جيريتس، فقلت لنفسي (أتدرب ثلاث أو أربع ساعات وأكون ثالثًا)، فقررت أن أريح واستريح، مستحيل أن استمر وأنا حارس ثالث".
وعلق الحربي على موقف الدعيع مع سالم، فكتب عبر حسابه على منصة "إكس": "لا جديد الدعيع للمرة المليون يناقض نفسه".
ماذا قدم سالم مع الهلال في موسم 2025-26؟
صاحب الـ34 عامًا كان قد شارك في 35 مباراة مع الزعيم في مختلف بطولات الموسم الماضي، سجل خلالها عشرة أهداف وصنع مثلهم، بينما خرج بصفر بطولات، وسط انتقادات كبيرة في الأساس للمدرب الإيطالي سيموني إنزاجي.
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