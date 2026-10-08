مصير سالم الدوسري لا يزال غامضًا .. خليجي 27 يغري الهلال للانقضاض على نجم المنتخب السعودي

منذ بداية الموسم الجاري، يغيب سالم الدوسري عن الملاعب على إثر إجرائه عملية جراحية في وتر الركبة، في يوليو الماضي.

الهلال لم يتأثر بغياب التورنيدو رغم أنه لاعبه الأساسي منذ سنوات، إذ تعاقد مع الهولندي سامرفيل، الذي نجح في فرض همينته سريعًا على تشكيل الفريق.

ومن المتوقع أن يعود الدوسري للملاعب خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لكن الدكة ستكون في انتظاره.



