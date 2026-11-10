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Salem Al Dawsari Social gfx/ Goal Arabia
أحمد فرهود

هل يتحول المستحيل إلى حقيقة: ميول العائلة ليست العامل الوحيد.. "مغريات عديدة" قد تقود سالم الدوسري إلى النصر

فقرات ومقالات
سالم الدوسري
الهلال
النصر
كريستيانو رونالدو
ساديو ماني
جواو فيليكس
دوري روشن السعودي

صفقة يراها الكثيرون مستحيلة.. ولكن!

المباريات التالية
الأهلي

الأهلي

دوري روشن السعودي

20 نوفمبر 2026

النصر

النصر

نيفتشي

نيفتشي

دوري أبطال آسيا النخبة

23 نوفمبر 2026

الهلال

الهلال

عندما يتم ذكر اسم النجم السعودي سالم الدوسري؛ فتأكد عزيزي القارئ أننا نتحدث هنا عن أحد الأساطير الخالدة في تاريخ عملاق الرياض الهلال، وليس مجرد لاعب عادي مر على هذا الكيان الرياضي الكبير.

والأساطير لا بد أن تلقى معاملة خاصة؛ حيث من الصعب أن يتم التخلي عنها بسهولة، وتحديدًا لمصلحة الأندية التاريخية المنافسة.

وسالم ارتبط اسمه بالفعل بعملاق الرياض الآخر النصر، في أكثر من مناسبة؛ إلا أنه في كل مرة كان يجدد الولاء للفريق الأزرق، ويمدد عقده رسميًا.

لكن يبدو أن الأمر قد يختلف في عام 2027؛ لأن هذه المرة لا نشعر بتمسك كبير من الزعيم الهلالي بأسطورته، بالإضافة إلى أن عقد اللاعب نفسه سينتهي في 30 يونيو القادم.

ووسط كل ذلك.. خرج الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، المتحدث الرسمي الأسبق باسم النصر؛ ليفجر مفاجأة بخصوص مستقبل سالم، وإمكانية انتقاله إلى قلعة العالمي.

الصرامي كشف عن سيناريو مثير؛ يتمثل في عدم استبعاد انتقال سالم إلى "العالمي" بعد الرحيل عن الهلال، بسبب ميول عائلته النصراوية - حسب قوله -.

لكن بعيدًا عن ميول العائلة، والتي زعم الصرامي أنها نصراوية؛ فهناك بعض العوامل الرياضية الأخرى التي قد تشجع سالم على الانتقال إلى الفريق الأصفر - حال وجود رغبة مشتركة من الطرفين -، وهو ما نستعرضه في السطور التالية..

  • Al Hilal v Al Sadd: AFC Champions EliteGetty Images Sport

    النصر.. سالم الدوسري سيضمن إنهاء مسيرته في نادٍ كبير

    إذا كُتب على القائد السعودي الكبير سالم الدوسري، الرحيل عن عملاق الرياض الهلال بالفعل؛ فإن هناك الكثير من الأبواب قد تُفتح أمامه، على النحو التالي:

    * أولًا: الأندية الجماهيرية الكبيرة؛ خاصة الاتحاد والنصر، اللذين ارتبط اسمه بهما كثيرًا.

    * ثانيًا: أندية الشركات ذات القوة المالية الضخمة؛ وتحديدًا ناديي نيوم والدرعية، اللذين ارتبط بهما سابقًا.

    لذا؛ إذا صحت تصريحات الإعلامي الرياضي سعود الصرامي بشأن احتمالية انتقال سالم إلى النصر، فإن اللاعب سيضمن إنهاء مسيرته الكروية في نادٍ كبير.

    ومع كل الاحترام لأندية الشركات؛ فإن إنهاء أي لاعب مسيرته في أحد أندية الرباعي الكبير "الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي"، يظل له طعم خاص.

  • Al Nassr v Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    التشكيل الأساسي.. فرص سالم الدوسري كبيرة مع النصر

    عملاق الرياض النصر لا يمتلك حلولًا كثيرة في مركز الجناح الأيسر؛ حيث لا يتواجد سوى النجم السنغالي ساديو ماني تقريبًا، في الوقت الحالي.

    وحتى ماني غير مضمون استمراره في النصر، خلال الموسم الرياضي القادم؛ حيث صرح مستشاره الإعلامي باكاري سيسيه، أن الإدارة لم تفاتح اللاعب بشأن تجديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو 2026.

    وبالتالي.. حال انتقل سالم إلى النصر بالفعل، ستزداد فرص مشاركته "أساسيًا" في المباريات؛ بخلاف الوضع في عملاق الرياض الآخر الهلال، الآن.

    الهلال تعاقد مع ثنائي أجنبي كبير، يجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر الذي يشغله سالم أساسًا؛ وهما:

    * أولًا: الهولندي كريسينسيو سامرفيل.

    * ثانيًا: البرازيلي جابرييل مارتينيلي.

    كما لا ننسى أن مستقبل البرتغالي جواو فيليكس مع النصر، أصبح يثير الكثير من الجدل؛ خاصة مع اقتراب نهاية عقده في يونيو 2027؛ وهو ما قد يوفر لسالم فرصة للمشاركة في مركز صانع اللعب أو خلف المهاجم، إذا قرر الجهاز الفني الاعتماد عليه في هذه الأدوار، التي شارك فيها مؤخرًا أيضًا.

  • Al Nassr v Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    قيادة المشروع.. سالم الدوسري قد يرث عرش كريستيانو رونالدو!

    قد يجد النجم السعودي المخضرم سالم الدوسري نفسه، قائدًا لمشروع عملاق الرياض النصر؛ إذا انضم إليه في الموسم الرياضي القادم 2027-2028، مثلًا.

    لماذا؟!.. الإجابة بسيطة للغاية؛ وهي إمكانية نهاية مرحلة مهمة للغاية في تاريخ فريق النصر الأول لكرة القدم، بختام الموسم الرياضي الحالي.

    هذه النهاية تتمثل في احتمال "اعتزال" الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر، بنهاية الموسم الحالي 2026-2027؛ خاصة بعدما أشار بنفسه إلى أن هذا قد يكون عامه الأخير، في كرة القدم.

    نعم.. رونالدو تحدث عن رغبته في الوصول إلى الهدف "رقم 1000" في مسيرته الكروية؛ بالتزامن مع تصريحاته التي ألمح فيها إلى اقتراب نهاية مشواره، ليسدل الستار على مسيرة أسطورية في عالم الساحرة المستديرة.

    اعتزال رونالدو المحتمل؛ قد يجعل سالم، حال الانضمام إلى الفريق الأصفر بالطبع، أحد قادة المشروع النصراوي في العامين أو الثلاثة القادمين؛ خاصة إذا نجح في فرض مكانته داخل غرفة الملابس، وقيادة الفريق فوق أرضية الملعب.

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  • Al Hilal v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مجد النصر.. سالم الدوسري قد يدخل التاريخ من أوسع الأبواب!

    أخيرًا.. تخيل عزيزي القارئ أن ينتقل النجم السعودي الكبير سالم الدوسري إلى عملاق الرياض النصر؛ ثم يحقق معه لقبًا كبيرًا، مثل دوري روشن السعودي أو دوري أبطال آسيا "النخبة".

    وقتها؛ سيكون سالم من بين النجوم القلائل الذين حققوا ألقابًا كبرى، مع النصر وعملاق الرياض الآخر الهلال.

    ولك أن تتخيل أن يكون أول ألقاب النصر في مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، في عهد سالم مثلًا؛ حيث سيسجل اسمه آنذاك، في تاريخ هذا الكيان الرياضي الكبير.

    وبالطبع؛ سالم أحد أكثر اللاعبين الذين توجوا بالألقاب المحلية والقارية مع الهلال، بل إنه حصل معه على لقبَي دوري أبطال آسيا عامي 2019 و2021.

    وكل ذلك يبقى مجرد تخيل لما قد يحدث إذا تحققت المفاجأة؛ وشاهدنا سالم الدوسري يرتدي قميص النصر بالفعل، في الفترة القادمة.

المباريات التالية
الأهلي

الأهلي

دوري روشن السعودي

20 نوفمبر 2026

النصر

النصر

نيفتشي

نيفتشي

دوري أبطال آسيا النخبة

23 نوفمبر 2026

الهلال

الهلال