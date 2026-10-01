"مرض" سالم الدوسري .. حلال على الأجنبي وحرام على السعودي!

أعلم أن المقارنة بين كريستيانو رونالدو وسالم الدوسري غير منطقية بالمرة .. فالدون هو أحد أعظم اللاعبين في تاريخ الساحرة المستديرة بشكل عام بل كان الأفضل على الإطلاق في فترة من الفترات.

لكن نحن نتحدث هنا عن المبدأ الذي يدافع به النصراويون عن الدون، بينما يكيل بالمبدأ ذاته الاتهامات للتورنيدو..

يتهمون سالم الدوسري بأنه لم يقدم أي شيء لمنتخب بلاده، على إثر فشله في التتويج بأي بطولة دولية معه .. هنا هم حاكموه وكأن كرة القدم لعبة فردية، تناسوا كم المشكلات التي عانى منها الأخضر السعودي مع مختلف المدربين الذين تعاقبوا عليه، وقد غضوا الطرف أيضًا عن أن الصقور الخضر لم يعتلوا منصات التتويج منذ عام 2003 رغم كم النجوم الذين مروا عليه منذ ذاك العام، لكن لم يفلح أي منهم في فعل شيء، كون الأزمات والعوار في إدارة اتحاد الكرة للمنتخب وللدوري السعوي ذاته في تلك السنوات كان أكبر من تحقيق بطولة دولية.

على الجانب الآخر، حقق الدون مع البرتغال بطولات تاريخية؛ كأس أوروبا "يورو" 2016، ودوري الأمم الأوروبية 2019 و2025، لكن مع تراجع مستواه وتوتر علاقته بالمدربين في السنوات الأخيرة، يرى النصراويون أن تاريخه يشفع له ويحميه من أي نقد.. فلماذا تُسقط هذه الحصانة فورًا عندما يتعلق الأمر بسالم الدوسري وما قدمه طوال سنوات مع الأخضر؟!

يتشابه الدون مع التورنيدو في كون كلاهما تراجع مستواه في السنوات الأخيرة مع المنتخبات، لكن هذا لا يغفل ما قدموه على مدار مسيرتهم الدولية، على الأقل من الناحية الفردية وعدم إدخار أي جهد داخل الملعب .. اعرف أن أحد النصراويين سيتطرق لإصابات سالم الدوسري المتكررة في معسكرات الأخضر، لكن تهمة "الهروب" نقاش هابط لا نريد الخوض فيه.



