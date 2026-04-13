بأخلاق الكبار تعامل سالم الدوسري؛ قائد الهلال، مع غضب جماهير ناديه منه بشكل فردي ومن الفريق ككل عقب وداع دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، على يد السد القطري.
فيديو | تخلى عن عادات الماضي .. سالم الدوسري يرد على صافرات استهجان جمهور الهلال بعد الوداع الآسيوي بطريقة مختلفة
ماذا حدث؟
الهلال بقيادة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي ودع البطولة القارية أمس الإثنين، بالهزيمة أمام السد بقيادة الإيطالي روبرتو مانشيني، في ركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل (3-3)، ضمن دور الـ16.
أفضلية التسجيل أولًا كانت دائمًا لصالح الزعيم السعودي، حيث ثلاثية سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، سالم الدوسري وماركوس ليوناردو في الدقائق 29، 55 و67.
فيما كانت العودة في كل مرة لصالح الزعيم القطري، إذ سجل كلاودينيو، رافا موخيكا وروبرتو فيرمينو في الدقائق 36، 58 و70، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (3-3)، وهي نفسها نتيجة الشوطين الإضافيين.
أما في ركلات الترجيح، فقد أهدر فيرمينو الضربة الأولى للسد، فيما أهدر الثنائي كريم بنزيما وسايمون بوابري من الهلال، ليتفوق الفريق القطري بنتيجة (4-2).
جمهور الهلال يهاجم سالم الدوسري
التورنيدو خاض مواجهة السد حتى الدقيقة 85، محرزًا الهدف الثاني لفريقه، قبل أن يقرر سيموني إنزاجي إخراجه، ونزول ناصر الدوسري بدلًا منه.
قبل خروجه، لم يسدد الدوسري سوى تسديدة واحدة فقط، بجانب عدم صناعته أي فرصة لزملائه، ما تسبب في غضب الجمهور منه.
وأطلق جمهور الهلال في استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية صافرات الاستهجان تجاه سالم أثناء استبداله، بحسب ما أكد الصحفي الرياضي نواف العقيّل.
فيما بدى الحزن على وجه قائد الزعيم على مقاعد البدلاء بعد خروجه، إذ ظهر واضعًا يديه على رأسه، قبل أن يدخل في حوار جانبي مع سعود كريري؛ مدير الكرة بالفريق.
الهجوم يشتد .. ورد فعل سالم الدوسري
إن كان الاستهجان طال سالم أثناء استبداله، فقد انهال الجمهور في المدرجات بالصافرات الغاضبة تجاه كافة اللاعبين أثناء مغادرة الملعب بعد انتهاء المباراة بالهزيمة، رفقة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي.
اللاعبون خرجوا تحت الصافرات برؤوس مطأطأ أرضًا، دون أي رد فعل من الغالبية، فيما كان لسالم الدوسري رأيًا آخر..
قائد الزعيم قام بتوجيه التحية للجماهير الحاضرة في المدرجات، احترامًا على دعمهم للفريق، فيما رد فعل مختلف عما اعتاد عليه صاحب الـ34.
سالم الدوسري يتخلى عن عادات الماضي
في أكثر من واقعة سابقة، كان يفضل سالم الدوسري مواجهة الجماهير الغاضبة من مستواه بطرق مختلفة، تارةً يخرج بتصريحات مهاجمة لمنتقديه وأنهم لا يدركون حجم نجوميته، وتارةً أخرى يرفض المشاركة في التحية الجماعية من اللاعبين للجماهير.
لكن يبدو أن التورنيدو يدرك هذه المرة تمامًا أن مستواه تراجع بالفعل، ما دفعه لاحترام آراء الجماهير الغاضبة.
وماذا بعد؟
بوداع البطولة القارية، لم يتبق للهلال في الموسم الجاري سوى المنافسة على دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.
ويحتل الزعيم المركز الثاني في دوري روشن برصيد 68 نقطة متأخرًا بفارق خمس نقاط عن النصر "المتصدر"، مع مرور 28 جولة من الموسم.
فيما صعد الهلال لنهائي كأس الملك، في انتظار مواجهة الخلود، أملًا في استعادة اللقب الغالي الغائب منذ موسم 2023-2024.