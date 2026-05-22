سافر إلى الأرجنتين قبل لقاء حسم الهبوط .. غضب عارم في توتنهام من تصرف روميرو

وقد غاب المدافع عن الملاعب منذ تعرضه لإصابة في الركبة خلال الهزيمة 1-0 أمام سندرلاند الشهر الماضي، وهي المباراة التي شهدت الظهور الأول لروبرتو دي زيربي على مقاعد البدلاء مع توتنهام.

ورغم أن المدافع لا يستطيع المشاركة بدنيًا على أرض الملعب، إلا أن دوره كقائد أصبح موضع تساؤل بسبب غيابه الوشيك عن شمال لندن خلال مباراة حاسمة في صراع الهبوط.

على الرغم من إصابته، كان روميرو حاضراً بشكل ملحوظ على خط التماس، حتى أنه شارك في الاحتفالات عندما سجل ماتيس تيل هدفاً حاسماً ضد ليدز يونايتد في وقت سابق من هذا الشهر. ومع ذلك، اختار اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً العودة إلى وطنه لمشاهدة مباراة بلجرانو ضد ريفر بليت في نهائي تاريخي لبطولة الدوري الأرجنتيني.

ويعد التوقيت حساساً بشكل خاص، حيث يواجه توتنهام تهديداً حقيقياً بالهبوط إلى الدرجة الأولى في كرة القدم الإنجليزية في نفس بعد الظهر.