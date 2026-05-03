هذا هو حالهم دون مودريتش وشكرًا نابولي على إيقاف كومو.. تقييمات ميلان بعد الخسارة من ساسوولو!

تعثر أخر لميلان في الطريق إلى دوري أبطال أوروبا: فاز ساسوولو في ملعب مابي بفضل هدفي بيراردي ولوريانتي. ولعب الروسونيري بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 24 بعد طرد توموري.

يوم أحد كابوسي لميلان الذي يواجه خطر أن يلحق به يوفنتوس، ساسوولو كان أقوى من فريق أليجري، الذي يعاني من عدم الفوز أو التسجيل للمباراة الثانية على التوالي.

لم يستغرق الأمر سوى خمس دقائق لفتح التسجيل: أدى الانطلاق القوي للمضيفين إلى تسديدة بيراردي اليسرى التي سددها بقوة في الزاوية البعيدة لمرمى مينيان.

واضطر حارس مرمى ميلان إلى الانقضاض على محاولة نزولا التي كادت أن تضاعف النتيجة، وأتيحت للياو فرصة التعادل لكنه أهدرها، ثم ارتكب توموري خطأ فادحاً: بعد أن حصل على بطاقة صفراء، أوقف الإنجليزي لوريانتي الذي كان في طريقه للتسجيل، مما أدى إلى إنهاء المباراة قبل الأوان بالنسبة له. وتلقى جروسو ضربة قاسية قبل نهاية الشوط الأول حيث أصيب إيدزيس واضطر إلى مغادرة الملعب.

بدأت الشوط الثاني بأسوأ طريقة ممكنة للضيوف: تبادل لوريانتي الكرة مع ثورستفيدت وتغلب على مينيان عند القائم، وأجرى أليجري تغييرًا ثلاثيًا "قويًا" بإدخال لوفتوس-تشيك وبوليسيتش وخيمينيز دفعة واحدة، لكن المنافسين أداروا التقدم بهدفين والتفوق العددي بشكل مثالي.

  • تقييمات لاعبي ساسوولو

    ثورستفيدت (7) كان نشطاً للغاية في وسط الملعب: فقد استخلص الكرة من جاشاري وقدم تمريرة حاسمة إلى لوريانتي (7.5) الذي مهد الطريق لهدف 1-0 الذي سجله بيراردي (7)، وهو الهدف الثاني عشر في مسيرته ضد ميلان. موهاريموفيتش (6.5) كان قائد الدفاع.

    تقييمات ساسوولو (4-3-3): توراتي 6؛ فالوكيفيتش 6، إيدزيس 6 (40' كوليبالي 6)، موهاريموفيتش 6.5، جارسيا 6.5؛ ثورستفيدت 7.5، ماتيتش 6 (46' ليباني 6)، كوني 6.5؛ بيراردي 7 (59' فولباتو 6)، نزولا 6.5 (84' بينامونتي)، لوريانتي 7.5 (84' فاديرا).

  • تقييمات لاعبي ميلان

    ارتكب توموري (4) خطأً فادحاً لا يتناسب مطلقاً مع خبرته. أما جاشاري (4.5) فقد سلبه ثورستفيدت الكرة التي أدت إلى هدف التقدم، مما جعلنا نفتقد وجود مودريتش. أما نكونكو (5) ولياو (5) فقد كانا سيئين، وكلاهما تم استبداله.

    تقييمات ميلان (3-5-2): مينيان 5.5؛ توموري 4، جابيا 5، بافلوفيتش 6؛ سيلمايكرز 5.5 (59' لوفتوس-تشيك 5.5)، فوفانا 5 (59' بوليسيتش 5.5)، جاشاري 4.5 (68' ريتشي 5.5)، رابيو 5، إستوبينان 5؛ نكونكو 5 (46' أتيكامي 5.5)، لياو 5 (59' خيمينيز 5.5). المدرب: أليجري.


  • افتقاد مودريتش وشكرًا نابولي

    عانى ميلان بالطبع من استمرار غياب المصاب مودريتش، الذي انتهى موسمه بالفعل ولن يستطيع الفريق الاعتماد عليه في المباريات الأخيرة.

    وفي لحظة من لحظات الموسم الجاري سيكون على الروسونيري تقديم الشكر إلى نابولي، بعدما قاموا بتعطيل كومو مؤخرًا، بالتعادل دون مساء السبت.

    لولا هذا التعادل لكان وضع ميلان الآن في التأهل لدوري أبطال أوروبا في منتهى الخطورة، حيث يلعب أمام أتالانتا وجنوى وكالياري على الترتيب ومرشح لخسارة المزيد من النقاط قبل نهاية الموسم.

    يحتل ميلان المركز الثالث مؤقتًا بـ 67 نقطة بينما يأتي يوفنتوس خلفه بـ 64 نقطة ولهم مباراة أقل، بينما يأتي كومو خامسًا بـ 62 نقطة كان من الممكن أن تكون 64 لو فاز على نابولي.

