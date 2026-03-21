تحدث دومينيكو بيراردي، قائد فريق ساسولو، إلى قناة DAZN بعد التعادل 1-1 على ملعب يوفنتوس، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثلاثين من الدوري الإيطالي: "نحاول في كل مباراة أن نقدم أفضل ما لدينا. الناس يتحدثون كثيرًا: سكانسولو... لكننا لا نهتم بذلك. أحيانًا نحقق النتيجة المرجوة وأحيانًا لا: اليوم نجحنا ونحن سعداء بالمباراة التي قدمناها".
ساسولو، بيراردي يتحدث بصرامة: "يتحدثون عن سكانسولو... لا يهمنا ذلك"
الهدف: 50 نقطة؟
ثم حدد بيراردي الهدف لهذا الجزء الأخير من الموسم: "بالتأكيد. في كل مرة نخرج فيها إلى الملعب، نفكر في حصد النقاط الثلاث، ثم يأتي دور المنافسين. نريد الوصول إلى 50 نقطة، بل وأكثر من ذلك. على أي حال، نحن نقدم أداءً رائعاً في الدوري".
وأخيرًا، أتمنى حظًا سعيدًا لمنتخب إيطاليا بقيادة جينارو غاتوزو: «ستكون مباراتان صعبتان، لكنني مقتنع بأن اللاعبين سيبذلون قصارى جهدهم للتأهل إلى كأس العالم. القميص الأزرق؟ إنه دائمًا في قلبي وسأبذل قصارى جهدي من أجله».
