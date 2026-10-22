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خاص | "يفعل مثل ساديو ماني ولا أحد يتكلم!" .. أندرسون عن نيمار: أطفالي يبكون من أجله وما يحدث معه جنون
أفضل هداف في تاريخ البرازيل يعلن اعتزاله اللعب الدولي
بعد تعرضه لإصابة خطيرة في الركبة أثناء فترة ارتباطه بنادي الهلال في الدوري السعودي للمحترفين، عاد نيمار إلى نادي طفولته «سانتوس» عقب فسخ عقده المربح في الشرق الأوسط.
وقد مرّ اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً بأوقات من الصعود والهبوط في وطنه، حيث خضعت كل تحركاته وأدائه للتحليل الدقيق بأدق التفاصيل. كما واجه المزيد من المشاكل على صعيد لياقته البدنية.
وقد حالت هذه المشاكل دون أن يُحدث التأثير المطلوب في كأس العالم 2026، حيث انهمرت دموعه قبل أن يُعلن اعتزاله اللعب الدولي بعد أن خاض 130 مباراة دولية وسجل رقماً قياسياً بلغ 80 هدفاً.
- Getty
هل سيعود نيمار للانضمام إلى ميسي وسواريز في الدوري الأمريكي؟
سينتهي عقد نيمار مع سانتوس قبل نهاية العام الميلادي. وتشير التكهنات إلى أنه قد يميل في تلك المرحلة إلى السعي وراء «الحلم الأمريكي»، حيث يُتداول الحديث عن إعادة تشكيل ثلاثي «MSN» إلى جانب ميسي ولويس سواريز في نادي إنتر ميامي.
ويرى أندرسون أن إبرام صفقة بارزة أخرى لصالح المالك المشارك لنادي «هيرونز»، السير ديفيد بيكهام، سيكون أمراً منطقياً للغاية. وقال لاعب خط الوسط السابق في مانشستر يونايتد والمنتخب البرازيلي لموقع GOAL عندما سُئل عن انتقال نيمار إلى فلوريدا: «أعتقد أنه سيذهب. نيمار الآن لا يحتاج إلى المال. الأمر لا يتعلق بالمال. إنه يتعلق بالمكان المناسب تمامًا. لكي يلعب. أعتقد أنه لو لعب نيمار كل مباريات كأس العالم، لكان بإمكان البرازيل أن تصل إلى مرحلة أبعد قليلاً».
أندرسون يدافع عن نيمار في مواجهة منتقديه في وطنه
وتابع أندرسون حديثه عن رغبة نيمار في الهروب من الأضواء التي يجد نفسه تحتها في البرازيل، قائلاً: «كان هناك الكثير من الحديث قبل كأس العالم. كان الناس يقولون: "لماذا تستدعيه؟" إذا لم تستدعيه، يتحدث الناس. وإذا استدعيته، يتحدث الناس أيضاً.
«وسائل الإعلام في البرازيل قاسية جدًا مع نيمار. لو انضم نيمار إلى أي منتخب آخر، أي منتخب، إنجلترا أو أي منتخب آخر، لكان الناس قد جن جنونهم من أجله. الناس لا يفهمون ما قدمه نيمار لباريس سان جيرمان. لم يكن أحد يعرف باريس سان جيرمان قبل انضمام نيمار إليه. إذا نظرت إلى جميع المباريات التي خاضها نيمار مع باريس سان جيرمان، فستجد أن الأمر مذهل. لقد أذهل اللاعبين!
«اتصل بشخص واحد من التلفزيون في البرازيل وقل له "لا أعتقد أن نيمار لاعب من الطراز الأول". نيمار هو صاحب أكبر عدد من الأهداف في المنتخب الوطني. نيمار لم يفز بكأس العالم فحسب. نيمار فاز بكأس أمريكا الجنوبية. نيمار فاز بالأولمبياد. نيمار فاز بدوري أبطال أوروبا. نيمار يسجل أكبر عدد من الأهداف. ماذا تعني بأن نيمار ليس لاعباً من الطراز الأول؟!
«هذا الشاب يساعد 2000 طفل يوميًا. أخبرني عن لاعب آخر يفعل ذلك؟ ساديو ماني، إنه يبذل جهودًا كبيرة في أفريقيا. هذا الشاب تبرع من ماله الخاص. قدم الطعام لـ2000 شخص. كل يوم. 2000 طفل كل يوم. لماذا لا يتحدث الناس عن ذلك؟
«الناس الذين يفهمون كرة القدم يدافعون عنه دائمًا لأننا نعرف كيف تسير الأمور في البرازيل. أطفالي، عندما يغادر نيمار المنتخب الوطني، يبكون. أطفالي لا يبكون من أجلي! إنهم يبكون من أجل نيمار.
«بالنسبة لهذا الجيل، وعلى مدار العشرين عامًا الماضية، أسعد هذا الرجل الكثير من الأطفال. ساعد هذا الرجل الكثير من الناس في البلاد. في الأماكن التي لا تقدم فيها الحكومة المساعدة. إن إطعام 2,000 طفل يتطلب مبلغًا كبيرًا من المال. طعام كل يوم. لا يستطيع الجميع فعل ذلك. إنه يدفع من جيبه الخاص.
«يستمر الناس في القول "شخصية سيئة، جينات سيئة". أخبرني عن لاعب آخر يقدم الطعام يوميًا لـ2,000 طفل. من جيبه الخاص. لا أعرف. لا يهم، سأدافع عنه دائمًا. لأنني أعتقد أن نيمار هو أحد أفضل اللاعبين الذين رأيتهم يلعبون. أفضل اللاعبين على الإطلاق. خذ جميع الأجيال، المنتخب البرازيلي. جميع اللاعبين. نيمار كان دائمًا في القمة.
«الأمر يختلف إذا كنت لا تحب الشخص نفسه. إذا كان لديك مال، فلا بد أن تمتلك مروحية، ولا بد أن تمتلك قارباً، ولا بد أن تنفق. إذا لم تنفق، فسيصرف أطفالك المال. بعض الأطفال يعبثون بأموالك. أنت تعمل بجد، لذا عليك أن تستمتع بها.
«وبعض اللاعبين البرازيليين لا يحبون هذا الرجل. أنا سعيد عندما يشتري طائرة هليكوبتر. إنه يستحقها. لقد عمل من أجل ذلك. إنه ماله الخاص. ألا تحب هذا الرجل لأنه يمتلك طائرة هليكوبتر؟ بربك. هذا غباء.
«الناس ينسون أنه يساعد 2,000 طفل كل يوم. لا أحد يقول ذلك. لا أحد على التلفزيون. لم أرَ ذلك قط. هو لا يتحدث. لا يقول "أنا أساعد". يظل صامتًا. يظل صامتًا كل عام. كل عام يجمع 30 مليونًا، 40 مليونًا لصالح مؤسسته الخيرية.
«أحترم أشخاصًا مثله لأنني، في المكان الذي أتيت منه، كنت فقيرًا جدًّا. غادرت منزلي وأنا في الحادية عشرة من عمري، بلا مال. بلا شيء على الإطلاق. أمي لديها أربعة أطفال. أم عزباء. وليبارك الله نيمار، لديه أب صالح يعتني به. لو كان لدي شخص واحد مثل والده، مثل أمه، لربما كان لدي مال أكثر.
«هذا ليس حال الكثير من الناس في البرازيل. الكثير من اللاعبين ينتمون إلى أسر فقيرة جدًا. عشت في نادي جريميو لمدة عامين. في الأسفل. أسفل الملعب تمامًا. حيث يجلس مشجعو الملعب. عشت هناك. أنا ولوكاس ليفا لاعب ليفربول. عشنا معًا في الأسفل.
«بعض اللاعبين لا يملكون عائلة. نيمار لديه أب طيب وأم طيبة يساعدانه في مسيرته المهنية — لطالما اهتموا به ورعوه. حصل الفتى على ما يستحقه.
«إنه لا يكتفي بالفوز بكأس واحد. إنه يفوز بدوري أبطال أوروبا، ويفوز بالدوري، ويفوز مع المنتخب الوطني، ويسجل أكبر عدد من الأهداف. بالنسبة لي، أعتقد أن هذا كافٍ. إنه لاعب من الطراز الأول.
«من المحزن جدًّا أنه لم يفز بجائزة الكرة الذهبية. كيف يمكنك أن تقول للناس في عصري إنه لم يفز بالكرة الذهبية؟ هذا جنون. لكنه لاعب من الطراز الأول، بلا شك. خذ رونالدو مثالاً. لم يفز أبدًا بدوري أبطال أوروبا. ومع ذلك تقول إن رونالدو لاعب من الطراز الأول. هذه هي جمالية كرة القدم. الناس ينتقدون نيمار دون سبب».
- Getty/GOAL
سيصبح نيمار لاعبًا حرًا عند انتهاء عقده مع سانتوس
لقد تعلم نيمار، على مدار مسيرته الرائعة، كيف يتجاهل الضجة الخارجية التي يثيرها. فهو يحاول أن يلعب بابتسامة تعلو وجهه، مستخدماً حيله المبهرة لترفيه الجماهير وإثارة حماس المشجعين.
قد يبدأ نيمار قريبًا في حزم أمتعته متجهًا إلى الولايات المتحدة. وقد أُثيرت تساؤلات حول ما إذا كانت دوري كرة القدم الأمريكية (MLS) بحاجة إلى نجم آخر في سن متقدمة، لكن لا شك في أن «MSN» في ميامي ستأسر خيال الجماهير حول العالم.
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