أثار الإعلامي وحيد بغدادي عاصفة من التساؤلات بعدما ربط غياب النجم السنغالي ساديو ماني عن مباراة النصر والقادسية باحتمالية وجود مواد منشطة في نظام اللاعب، ناتجة عن أدوية طبية.
"قاتل الله الجهل".. رد حاسم على اتهام ساديو ماني بالتهرب من فحص المنشطات
لغز غياب ساديو ماني عن النصر
قال بغدادي خلال حلوله ضيفًا عبر إذاعة "يو إف إم" في تصريحات تم تداولها بشكل موسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي: "جيسوس ارتكب خطًأ فادحًا في مواجهة القادسية الأخيرة، التي خسرها الفريق بسبب عدم مشاركة ساديو ماني".
وأضاف: "النصر هذا الموسم هو ماني، ومشاركته تعني فوز الفريق، وهو النجم الأوحد بغض النظر عن توهج كريستيانو رونالدو، فهو أيقونة فرح وانتصار، وغيابه دائمًا ما يكون مقرونًا بالخسارة أو التعادل، ولو كان لدي لاعب مثله لأشركته حتى بقدم واحدة، وأقوم بإراحته أمام الشباب وليس ضد القادسية".
وتابع بغدادي في حديثه المثير للجدل: "قالوا إن غيابه بسبب الإصابة بالإنفلونزا، وربما تحتوي بعض أدويتها على مواد محظورة أو منشطة، وقد يخشى من المشاركة بسبب ذلك، ولا أتهمه بتناول المنشطات، لكن ربما يكون الدواء الذي حصل عليه هو السبب".
رد صريح على اتهام ماني
هذه التصريحات فتحت باب التأويلات حول ما إذا كان ماني قد تجنب المشاركة خشية خضوعه للفحص المفاجئ للجنة الرقابة على المنشطات.
ولم يتأخر الرد على هذه المزاعم، حيث انبرى الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني للدفاع عن النجم السنغالي وتوضيح اللوائح القانونية المنظمة لعملية فحص المنشطات في الدوري السعودي.
القحطاني أعاد نشر مقطع "بغدادي" وعلق عليه بلهجة شديدة قائلاً: "قاتل الله الجهل، يا أيها المتحدث، إن كنت تعلم فالمصيبة، وإن كنت لا تعلم فالمصيبة أعظم".
وواصل القحطاني توضيحه للحقائق الغائبة عن البعض قائلاً: "لجنة المنشطات، قبل إجراء الفحص لأي لاعب، تسأل عن الأدوية التي حصل عليها مؤخرًا، وإذا كان هناك دواء يحتوي على مادة محظورة، يجب إبلاغ اللجنة بذلك، ولا يعاقب اللاعب إذا تناوله بشرط أن تكون الوصفة تحت إشراف طبيب النادي".
وبهذا الرد، فنّد القحطاني فرضية "الخشية" من المشاركة، مؤكدًا أن البروتوكول الطبي يحمي اللاعب طالما أن العلاج موثق رسميًا.
النصر في مأزق الحسابات المعقدة نحو اللقب
يأتي هذا الجدل في وقت شديد الحساسية لنادي النصر، الذي يجد نفسه في صراع محموم مع منافسه التقليدي الهلال على صدارة دوري روشن للمحترفين.
"العالمي" يدخل مرحلة حاسمة تشمل ثلاث معارك نارية تبدأ بمواجهة الشباب، ثم "ديربي الرياض" أمام الهلال، وصولاً لمباراة ضمك. أي تعثر جديد قد يعني ضياع الصدارة لصالح "الزعيم" الذي يتربص في المركز الثاني بفارق نقطتين فقط.
ويتصدر النصر حاليًا الترتيب برصيد 79 نقطة من 31 مباراة، بينما يلاحقه الهلال بـ77 نقطة (مع مباراة أقل)، وهو ما يجعل كل دقيقة يغيب فيها ماني خسارة فنية كبرى للفريق.
وتشير الحسابات تشير إلى أن مصير لقب الدوري لا يزال بيد رفاق كريستيانو رونالدو، بشرط تحقيق العلامة الكاملة في المباريات المتبقية وتجنب الهزات المفاجئة كما حدث في مواجهة القادسية.
ساديو ماني تميمة حظ النصر
تؤكد لغة الأرقام أن غياب ماني ليس مجرد غياب لاعب عادي، بل هو غياب لمحرك الانتصارات الأساسي في "الأول بارك"، فبالنظر إلى الإحصائيات، حقق النصر 22 انتصارًا في جميع المباريات التي شارك فيها النجم السنغالي هذا الموسم، بنسبة نجاح بلغت 100%.
في المقابل، تنهار هذه الأرقام بشكل مفاجئ عند غيابه، حيث حقق الفريق 4 انتصارات فقط من أصل 9 مباريات لم يتواجد بها، مقابل 4 هزائم وتعادل وحيد.
هذه الفوارق الرقمية الشاسعة تفسر حالة القلق التي انتابت الجماهير النصراوية من استبعاد ماني، وتبرر أيضًا مطالبات النقاد بضرورة تواجده حتى في حالات الإرهاق البسيط.
ومع اقتراب مواجهة الشباب الحاسمة وخصوصًا مباراة الهلال في الديربي ونعائي بطولة آسيا، تترقب الجماهير عودة "الأسد السنغالي" لتعزيز جبهة النصر الهجومية وإيقاف نزيف النقاط الذي قد يكلف النادي لقب الدوري الذي طال انتظاره.
مسيرة النصر في الموسم الحالي 2025-2026
فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.
وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.
أما في دوري روشن السعودي.. يحتل النصر "صدارة" جدول الترتيب، برصيد 76 نقطة من 29 مباراة؛ وبفارق 8 نقاط عن الهلال صاحب "الوصافة"، والذي لعب لقاءً أقل.
أيضًا.. تأهل الفريق النصراوي إلى نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع نادي جامبا أوساكا الياباني، بشكلٍ رسمي.
والصدمة الكبيرة للنصر، في الموسم الرياضي الحالي، جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق الأصفر أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.