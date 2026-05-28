محمود خالد

"فريقك لم يحققها منذ ما قبل ولادتك" .. رسالة شديدة اللهجة إلى ساديو ماني بعد اتهامه بالتقليل من كأس الملك!

ماني يثير الجدل في تجمع السنغال..

أثار السنغالي ساديو ماني، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، حالة من الجدل، على خلفية فيديوهات متداولة للاعب الذي انضم لمعسكر منتخب بلاده، من أجل الاستعداد لنهائيات كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

القائمة التي أعلن عنها المدير الفني باب ثياو، باتت تضم 3 أبطال مختلفين في السعودية، ما بين الحارس إدوارد ميندي الذي توج بدوري أبطال آسيا للنخبة مع الأهلي، ومدافع الهلال خاليدو كوليبالي الذي حقق كأس خادم الحرمين الشريفين، وساديو ماني الذي قاد النصر لاستعادة لقب دوري روشن السعودي بعد غياب طويل.

  • اتهامات لماني بالتقليل من كأس الملك

    وتم تداول مقطع فيديو للثنائي إدوارد ميندي وساديو ماني، أثناء تجمع بعثة المنتخب السنغالي، كان سببًا في توجيه الاتهامات إلى جناح النصر، بالتقليل من بطولة كأس الملك.

    الفيديو تضمن ممازحة من قِبل إدوارد ميندي وماني بأنهما حققا الألقاب الكبرى في السعودية، بينما تم وصف كوليبالي بأنه فاز بكأس صغيرة، في إشارة إلى البطولة التي حققها الهلال خلال الموسم الرياضي 2025-2026.

  • "النصر عجز عن تحقيقها"

    ووجه الناقد الرياضي ناصر الجديع، ردًا مطولًا على مقطع ساديو ماني، عبر منصة (إكس)، بقوله "هل يعلم ماني أن هذه الكأس التي وصفها بـ(إشارة التقليل) هي كأس الملك (أغلى الكؤوس) التي عجز فريقه عن تحقيقها منذ 36 عامًا، أي قبل ولادته بسنتين؟

    وهل يعلم أن هذه الكأس التي وصفها بـ(إشارة التقليل) هي كأس الملك التي فشل هو بنفسه في تحقيقها 3 مواسم متتالية، وآخرها هذا الموسم، حين خرج من دور الـ16 أمام الاتحاد الذي لعب شوطًا كاملًا بـ10 لاعبين؟

    هل يعلم ماني أنه لم يحقق طوال 3 مواسم مع النصر أي بطولة رسمية، سوى هذه البطولة اليتيمة التي نجا فيها من الطرد المستحق أكثر من عدد أهدافه؟

    وهل يعلم أن كوليبالي شارك مع الهلال في الصيف الماضي مشاركة عالمية لا يملك ماني حتى القدرة على أن يحلم بها مع فريقه الحالي، وأنه تعادل مع ريال مدريد وأخرج مانشستر سيتي من البطولة؟

    وهل يعلم أن كوليبالي حقق مع الهلال في نفس هذه الفترة 5 بطولات رسمية، اثنتان منها أمام فريقه، واحدة منها انتهت برباعية مذلة؟

    وهل يعلم ماني أنه قبل أسبوعين لم يحقق أي بطولة مع النصر، وحتى (تو) ما جبتوه؟ (في إشارة إلى بطولة دوري أبطال آسيا 2).

    أخبروه إن كان لا يعلم أو نسي أو تناسى، حتى يدرك حقيقة من هو الكبير ومن هو الـ(إشارة التقليل)."

    ماذا قدم ساديو ماني مع النصر؟

    ورغم تعاقب المدربين، لا يزال ساديو ماني يحافظ على موقعه في التشكيل الأساسي بنادي النصر، منذ قدومه في صيف 2023، حيث شارك مع العالمي في 129 مباراة رسمية، بجميع المسابقات، سجل خلالها 51 هدفًا وصنع 35 تمريرة حاسمة.

    وأصبح ساديو ماني بمثابة "وجه السعد" على النصر، في دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026، فبخلاف مساهماته الـ16 (سجل 10 وصنع 6)، فإن الفريق لم يحقق الخسارة عندما يشارك، بل تعادل في مباراة واحدة، والباقي انتصارات، فيما غاب السنغالي عن الهزائم الأربع التي تعرضت لها كتيبة جورج جيسوس في الدوري، أمام الأهلي والقادسية (مرتين) والهلال.

    ولعب ماني أيضًا دورًا كبيرًا في تأهل النصر إلى نهائي دوري أبطال آسيا الثاني، بعد مسيرة مثالية شهدت الانتصارات في جميع المباريات، قبل النهائي الذي مني الفريق بالخسارة فيه أمام جامبا أوساكا الياباني، بهدف دون مقابل.

    ماني يستعد لكأس العالم

    وبفيديو مبتكر، شهد تواجد كأس أمم إفريقيا والنجمتين، رغم قرار لجنة الانضباط بسحب اللقب الذي توج به في نسخة 2025، أعلن المنتخب السنغالي عن قائمته للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

    بتواجد 28 لاعبًا، تم الكشف عن القائمة التي شهدت تواجد ثلاثي دوري روشن، إدوارد ميندي وخاليدو كوليبالي وساديو ماني، حيث جاءت على النحو التالي..

    حراسة المرمى: إدوارد ميندي، موري دياو، بيهفان ديوف.

    الدفاع: كريبين دياتا، أنطوان ميندي، خاليدو كوليبالي، الحاج مالك ضيوف، مامادو سار، موسى نياكاتي، مصطفى مباو، عبد الله سيك، إسماعيل جاكوبس، إيلاي كامارا.

    خط الوسط: إدريسا جانا جاي، بابي جاي، لامين كامارا، حبيب ديارا، باتي سيس، بابي ماتار سار، بارا سوكوبو ندياي.

    الهجم: ساديو ماني، إسماعيلا سار، إليمان ندياي، أسان دياو، إبراهيم مباي، نيكولاس جاكسون، بامبا دينج، شريف ندياي.

    ويشارك المنتخب السنغالي في المجموعة التاسعة بنهائيات مونديال 2026، في أمريكا الشمالية، حيث يواجه فرنسا، وصيف النسخة الماضية، والعراق والنرويج.