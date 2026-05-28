"فريقك لم يحققها منذ ما قبل ولادتك" .. رسالة شديدة اللهجة إلى ساديو ماني بعد اتهامه بالتقليل من كأس الملك!

ووجه الناقد الرياضي ناصر الجديع، ردًا مطولًا على مقطع ساديو ماني، عبر منصة (إكس)، بقوله "هل يعلم ماني أن هذه الكأس التي وصفها بـ(إشارة التقليل) هي كأس الملك (أغلى الكؤوس) التي عجز فريقه عن تحقيقها منذ 36 عامًا، أي قبل ولادته بسنتين؟

وهل يعلم أن هذه الكأس التي وصفها بـ(إشارة التقليل) هي كأس الملك التي فشل هو بنفسه في تحقيقها 3 مواسم متتالية، وآخرها هذا الموسم، حين خرج من دور الـ16 أمام الاتحاد الذي لعب شوطًا كاملًا بـ10 لاعبين؟

هل يعلم ماني أنه لم يحقق طوال 3 مواسم مع النصر أي بطولة رسمية، سوى هذه البطولة اليتيمة التي نجا فيها من الطرد المستحق أكثر من عدد أهدافه؟

وهل يعلم أن كوليبالي شارك مع الهلال في الصيف الماضي مشاركة عالمية لا يملك ماني حتى القدرة على أن يحلم بها مع فريقه الحالي، وأنه تعادل مع ريال مدريد وأخرج مانشستر سيتي من البطولة؟

وهل يعلم أن كوليبالي حقق مع الهلال في نفس هذه الفترة 5 بطولات رسمية، اثنتان منها أمام فريقه، واحدة منها انتهت برباعية مذلة؟

وهل يعلم ماني أنه قبل أسبوعين لم يحقق أي بطولة مع النصر، وحتى (تو) ما جبتوه؟ (في إشارة إلى بطولة دوري أبطال آسيا 2).

أخبروه إن كان لا يعلم أو نسي أو تناسى، حتى يدرك حقيقة من هو الكبير ومن هو الـ(إشارة التقليل)."