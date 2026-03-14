زي روبرتو: «كنت أمارس الحب طوال النهار، وفي الليل ألعب لعبة Crash Bandicoot. فشلت في ريال مدريد بسبب ألعاب الفيديو والوجبات الخفيفة»

كان زيه روبرتو، الذيظل لسنوات عماداً للمنتخب الوطني، ضمن تشكيلة البرازيل التي احتلت المركز الثاني في كأس العالم 1998، ثم استبعد بشكل مفاجئ بعد أربع سنوات، قبل أن يعود كلاعب أساسي في تشكيلة «السيليساو» عام 2006.

"هل لديّ ندم على ما حدث مع المنتخب الوطني؟ في البداية كان لديّ ندم، لكنني الآن بخير. في ذروة مسيرتي، لم يتم استدعائي للمشاركة في كأس العالم 2002. هل شعرت بخيبة أمل؟ بالطبع، لم أشاهد حتى مباراة واحدة من مباريات كأس العالم. عانيت كثيراً في ذلك الوقت، لكن كان عليّ أن أطوي تلك الصفحة لأنني كنت سأحظى بأربع سنوات أخرى لاستعادة مكاني. وقد نجحت في ذلك. من الصعب جداً أن يصبح لاعب لم يكن جزءاً من فريق فائز لاعباً أساسياً بعد أربع سنوات، في كأس عالم أخرى".

"الخيبة لا تزال قائمة بالنسبة لعام 2006. إذا كان عليّ أن أشير، من بين جميع المنتخبات، إلى أي منها كان لديه أكبر فرصة للفوز بكأس العالم آنذاك؟ البرازيل! المشكلة هي أن أياً منا لم يصل إلى ألمانيا في أفضل حالاته البدنية. أعتقد أن هذا هو ما صنع الفارق. أي فريق كان لديه ظهيرين مثل روبرتو كارلوس وكافو؟ أي فريق كان لديه دفاع يضم لوتشيو وخوان، وحارس مرمى مثل ديدا؟ رباعي سحري مثل رونالدينيو وكاكا ورونالدو وأدريانو؟ لم أجدد عقدي مع بايرن ميونيخ لأنني كنت أعتقد أننا سنصبح أبطال العالم مع هذا الفريق، وسأكون لاعباً ذا قيمة كبيرة في سوق الانتقالات، كلاعب حر وبطل عالمي. كان هذا هو خطتي، لكن كل شيء تلاشى مع خروجنا من البطولة".

"لم نصل إلى ذروة لياقتنا. كان رونالدينيو الأفضل في العالم منذ سنوات، وكان كاكا على وشك أن يصبح الأفضل في العالم. روبرتو كارلوس، أفضل ظهير في العالم. كافو، رونالدو. للأسف، كنا بالفعل في مرحلة لم يعد فيها كرة القدم تتعلق بالأسماء فقط، ولم تعد تتعلق بالموهبة فقط. كان كرة القدم قد أصبحت بالفعل رياضة بدنية، وبما أن الجميع لم يكونوا في ذروة مسيرتهم أو أدائهم، فقد تم إقصاؤنا في ربع النهائي على يد فرنسا، التي كان لديها فريق، على الأقل من وجهة نظري، أقل شأناً، لكنه كان يطير بدنياً. كان زيدان نفسه أفضل لاعب في تلك البطولة، أعتقد أنه كان في سن 33 عاماً، وفي أفضل حالاته البدنية. لقد وصلت إلى تلك البطولة وأنا في سن 32 عامًا. لم أتمكن من مجاراة زيدان في مركزه. لذلك كان الفارق واضحًا، وأعتقد أن الجانب البدني هو الذي غلب في تلك المباراة. لأن فريقنا كان يمتلك موهبة أكبر.