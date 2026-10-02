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أحمد فرهود

انتقام زيدان يفشل: مايكل أوليسي "بلا ظهر يحميه" في فرنسا وبايرن ميونخ.. والجمال الإيطالي لن يكتمل إلا بهذا الشرط!

فقرات ومقالات
فرنسا ضد إيطاليا
فرنسا
إيطاليا
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
زين الدين زيدان
مايكل أوليسي
روبرتو مانشيني
أليساندرو باستوني
جيانلويجي دوناروما

تعادل إيطالي بـ"طعم الفوز" ضد فرنسا..

20 سنة كاملة انتظرها الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان؛ من أجل الانتقام لنفسه من منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم، الذي كان شاهدًا على آخر مباراة له كـ"لاعب".

نعم؛ آخر مباراة خاضها زيدان كـ"لاعب" قبل اعتزاله رسميًا، كانت ضد منتخب إيطاليا في نهائي بطولة كأس العالم 2006.

وقتها.. خسرت فرنسا اللقب العالمي بـ"ركلات الجزاء"، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (1-1)؛ وذلك في مباراة عرفت "طرد" زيدان، بعد واقعة ماركو ماتيراتزي الشهيرة.

المهم؛ زيدان عاد لمواجهة إيطاليا مجددًا بعد 20 سنة كاملة، وهذه المرة وهو مدير فني لمنتخب فرنسا الأول لكرة القدم.

إلا أن الأسطورة الفرنسية لم يتمكن من الانتقام؛ حيث أجبرت إيطاليا منتخب بلاده على التعادل (1-1)، في الجولة الثالثة من منافسات "المجموعة الأولى" ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

وتقدم الفرنسيون بهدف أول عن طريق مايكل أوليسي، في الدقيقة 55؛ قبل أن يُعادل أليساندرو باستوني للإيطاليين، في الدقيقة 68.

وبهذه النتيجة.. حافظ المنتخب الفرنسي على "صدارته" للمجموعة، برصيد 7 نقاط من 3 مباريات؛ وبفارق نقطة عن بلجيكا "الوصيفة"، و3 نقاط عن إيطاليا "الثالثة".

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد تعادل فرنسا مع إيطاليا..

  • إيطاليا الرائعة ضد فرنسا تحتاج الكثير للعودة إلى سابق عهدها!

    منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم أمامه الكثير؛ لكي يعود إلى سابق عهده القديم، كواحد من "أقوى الفرق" أوروبيًا وعالميًا.

    نعم عزيزي القارئ؛ هذه حقيقة إيطالية واضحة للجميع، حيث أكدتها المواجهة ضد منتخب فرنسا الأول لكرة القدم.

    والمثير في الأمر أن هذا التأكيد؛ جاء بسبب المستوى الرائع الذي قدمه المنتخب الإيطالي ضد فرنسا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات "المجموعة الأولى" ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

    والبعض قد يقول: "ما هذا التناقض.. كيف أن مستوى منتخب إيطاليا الرائع أكد لنا حاجته للكثير من أجل العودة إلى سابق عهده؟!".

    هُنا الإجابة بسيطة عزيزي القارئ؛ ويُمكن تلخيصها في نقطتين سريعتين، هما:

    * أولًا: إبداع إيطاليا - خاصة في الشوط الأول - ضد فرنسا؛ كان من الناحية التنظيمية والتكتيكية.

    * ثانيًا: إيطاليا أهدرت الكثير من الفرص السهلة؛ وذلك أمام المرمى الفرنسي.

    بمعنى أوضح عزيزي القارئ؛ إيطاليا تستطيع العودة ضمن "الأقوى أوروبيًا وعالميًا" مع المدير الفني المخضرم روبرتو مانشيني، وهو ما ظهر في كيفية التنظيم التكتيكي والوقوف فوق أرضية الملعب ضد فرنسا.

    لكن رغم ذلك؛ تحتاج إيطاليا إلى نوعية أفضل من اللاعبين والمواهب الكروية في بعض المراكز، من أجل تحقيق الانتصارات في المباريات الكبيرة.

    وأكثر هذه المراكز هو خط الهجوم؛ فيكفي أن ننظر إلى كيفية تعامل مويس كين مع كثير من الهجمات، وخاصة تلك التي سنحت له في الدقيقة التاسعة.

    وقتها.. وجد كين الكرة أمامه وهو وجهًا لوجه بالمرمى الفرنسي؛ فبدلًا من أن يسددها في الشباك الواسعة الفارغة، قام بلعبها بشكلٍ عرضي في جسد الحارس.

  • تحية إيطالية واجبة إلى دوناروما وأليساندرو باستوني

    واستكمالًا لحديثنا عن منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم، في مواجهة نظيره الفرنسي، في الجولة الثالثة من منافسات "المجموعة الأولى" ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؛ يجب الإشادة بلاعبين اثنين دون غيرهما، وهما:

    * أولًا: الحارس جيانلويجي دوناروما "مانشستر سيتي الإنجليزي".

    * ثانيًا: المدافع أليساندرو باستوني "إنتر الإيطالي".

    دوناروما قدّم مستوى مبهرًا ضد فرنسا؛ حيث أنقذ مرماه من أهداف محققة، بالإضافة إلى تحسنه الكبير في بناء اللعب والخروج من ضغط الخصم بقدمه.

    أما باستوني الذي تم تحميله جزءًا كبيرًا من مسؤولية عدم التأهل الإيطالي إلى كأس العالم 2026؛ فقد قدّم أداءً ملفتًا أيضًا ضد الديوك الفرنسية، مع إحرازه هدف التعادل (1-1).

    باستوني أغلق زوايا التسديد أمام الثنائي الفرنسي الكبير مايكل أوليسي وعثمان ديمبيلي، في أكثر من لقطة؛ إلى جانب ضغطه المتقدم المشهور به، والذي أدى إلى قطعه الكرة وتسجيله هدفه في الدقيقة 68.

  • مايكل أوليسي.. جوهرة فرنسا "بلا ظهر يحميه"!

    ومن حيث أنهينا حديثنا في السطور الماضية؛ يُمكن أن نتحدث الآن عن النجم الفرنسي الرائع مايكل أوليسي، جناح نادي بايرن ميونخ الألماني.

    أوليسي يثبت من مباراة إلى أخرى، سواء كان مع منتخب فرنسا الأول لكرة القدم أو بايرن ميونخ، أنه واحد من أفضل اللاعبين حول العالم.

    نعم.. انظر عزيزي القارئ إلى ما يقدّمه أوليسي، فوق أرضية المستطيل الأخضر، ونوعية الأهداف المتنوعة التي يسجلها؛ كالآتي:

    * الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية: هدف من مهارة ومجهود فردي رائع؛ منح فرنسا الفوز (1-0) ضد منتخب بلجيكا.

    * الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية: هدف من كرة ثابتة مبهرة؛ وذلك في التعادل (1-1) مع منتخب إيطاليا.

    والعروض الكروية التي يقدمها أوليسي، وآخرها في مباراة فرنسا وإيطاليا مساء يوم الجمعة، ضمن الجولة الثالثة من منافسات "المجموعة الأولى" ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؛ تؤكد أنه يستحق المنافسة بقوة على جائزة "الكرة الذهبية"، للعام الحالي.

    إلا أن هذا اللاعب ليس له "ظهر يحميه" - كما يُقال -؛ فنحن نجد جميع المرشحين يتحدثون عن أحقيتهم للفوز بالجائزة، مع دعم قوي للغاية من أنديتهم.

    وربما أوليسي لا يحظى بنفس هذه الهالة الإعلامية، أو حتى دعم الفرنسيين الذين يركزون مع كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي؛ وكذلك نادي بايرن ميونخ الذي يساند مهاجمه الإنجليزي هاري كين، بشكلٍ أكبر.

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  • منتخب فرنسا.. "شح تهديفي خطير" مع زيدان!

    أخيرًا.. لا يُمكن أن نختم تقريرنا؛ دون الحديث عن منتخب فرنسا الأول لكرة القدم بصفةٍ عامة، تحت قيادة مديره الفني الأسطورة زين الدين زيدان.

    فرنسا خاضت 3 مباريات مع زيدان، وجميعها في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؛ وذلك على النحو التالي:

    * الجولة الأولى: تركيا (0-1) فرنسا.

    * الجولة الثانية: بلجيكا (0-1) فرنسا.

    * الجولة الثالثة: فرنسا (1-1) إيطاليا.

    ولو دققنا النظر؛ سنجد أن فرنسا تُعاني من "شح تهديفي" مع زيدان، حيث يسجل المنتخب هدفًا واحدًا فقط في كل مباراة.

    وذلك أسبابه قد تكون كثيرة؛ مثل فشل تكتيكي في الوصول لمرمى الخصم أو سوء إنهاء اللاعبين للفرص، أو حتى تألق المنافسين دفاعيًا.

    وكل هذه الأسباب اجتمعت ضد إيطاليا، حيث وجدنا فشلًا تكتيكيًا من زيدان في التعامل مع تنظيم الخصم، في كثير من الدقائق؛ بالإضافة إلى إهدار اللاعبين فرصًا سهلة للغاية، خاصة في الشوط الأول، مع تألق دفاع "الآتزوري" وحارس المرمى جيانلويجي دوناروما.

    أي أن فرنسا التي كانت تسجل الكثير قبل زيدان؛ أصبحت الآن في انتظار الفرديات من أجل حصد النقاط، مثلما فعلت في المباريات الثلاث.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
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فرنسا
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بلجيكا
بلجيكا
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
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إيطاليا
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تركيا
تركيا