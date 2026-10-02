انتقام زيدان يفشل: مايكل أوليسي "بلا ظهر يحميه" في فرنسا وبايرن ميونخ.. والجمال الإيطالي لن يكتمل إلا بهذا الشرط!

20 سنة كاملة انتظرها الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان؛ من أجل الانتقام لنفسه من منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم، الذي كان شاهدًا على آخر مباراة له كـ"لاعب".

نعم؛ آخر مباراة خاضها زيدان كـ"لاعب" قبل اعتزاله رسميًا، كانت ضد منتخب إيطاليا في نهائي بطولة كأس العالم 2006.

وقتها.. خسرت فرنسا اللقب العالمي بـ"ركلات الجزاء"، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (1-1)؛ وذلك في مباراة عرفت "طرد" زيدان، بعد واقعة ماركو ماتيراتزي الشهيرة.

المهم؛ زيدان عاد لمواجهة إيطاليا مجددًا بعد 20 سنة كاملة، وهذه المرة وهو مدير فني لمنتخب فرنسا الأول لكرة القدم.

إلا أن الأسطورة الفرنسية لم يتمكن من الانتقام؛ حيث أجبرت إيطاليا منتخب بلاده على التعادل (1-1)، في الجولة الثالثة من منافسات "المجموعة الأولى" ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

وتقدم الفرنسيون بهدف أول عن طريق مايكل أوليسي، في الدقيقة 55؛ قبل أن يُعادل أليساندرو باستوني للإيطاليين، في الدقيقة 68.

وبهذه النتيجة.. حافظ المنتخب الفرنسي على "صدارته" للمجموعة، برصيد 7 نقاط من 3 مباريات؛ وبفارق نقطة عن بلجيكا "الوصيفة"، و3 نقاط عن إيطاليا "الثالثة".

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد تعادل فرنسا مع إيطاليا..