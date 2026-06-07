زيكو وتريزيجيه ودونجا .. دليل المشجع لـ"النسخة المصرية" من أساطير العالم!

"سُحب البُساط من تحت أقدام محمد صلاح" .. هذا ملخص الساعات الماضية في معسكر المنتخب المصري بعد مواجهة نظيره البرازيلي وديًا، لكن ليس لأسباب فنية!

ففي الوقت الذي تلفت به المنتخبات الأنظار بمستواها الفني قبل أيام قليلة من انطلاق كأس العالم 2026، خطف الفراعنة أنظار الجميع في البرازيل بفضل مصطفى عبدالرؤوف "زيكو المصري"، بينما تملك بلاد السامبا "زيكو الأصلي".

كتيبة حسام حسن تلقت الهزيمة فجر اليوم الأحد – بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة – أمام رفاق فينيسيوس جونيور بثنائية مقابل هدف وحيد، والسر في صاحب هدف الفراعنة الوحيد..



