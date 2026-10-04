دافع مدرب منتخب فرنسا زين الدين زيدان بشدة عن نجمه السابق كريستيانو رونالدو، في أعقاب الانتقادات الإعلامية الحادة التي طالت المهاجم بسبب انسحابه المفاجئ من صفوف منتخب البرتغال. واستذكر المدرب الانتصارات التاريخية التي جمعتهما في ملعب سانتياجو برنابيو، نافياً المزاعم عن مسيرة مشوّهة، فيما تحدّث بالتفصيل عن انتقاله هو إلى تدريب المنتخبات.
زيدان يدخل على الخط .. مدرب فرنسا يعلق على أزمة رونالدو والبرتغال
المدرب الفرنسي يحمي المهاجم السابق
وقلّل مدرب فرنسا بشكل حاسم من شأن ما طرحه الجمهور العريض من أن المهاجم الأيقوني يعيش خاتمة بائسة لمسيرته الدولية.
وخلال مؤتمر صحفي قبل مواجهة دوري الأمم أمام بلجيكا، هوّن زيدان من الدراما المحيطة برحيل المهاجم المفاجئ عن معسكر البرتغال في كوبنهاجن إثر خلاف مع جورج جيسوس.
وبعد أن قاد ريال مدريد إلى هيمنته الأوروبية التاريخية بين عامي 2016 و2018، استند المدرب إلى هذا الإرث المشترك ليؤكد مجددًا احترامه الدائم للاعبه السابق.
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المدرب الأسطوري يُشيد بالإنجازات الاستثنائية
وفي رفضٍ لموجة الانتقادات اللاذعة الموجّهة إلى المهاجم، قال زيدان خلال مؤتمره الصحفي: "لا، أعتقد أنه يستحق التهنئة على مسيرته العظيمة. ما قام به استثنائي".
كما حرص المدرب الفرنسي على إبراز امتنانه العميق لمساهمات النجم المحورية خلال الفترة التي جمعتهما، مضيفًا: "كنت محظوظًا بوجوده معي، وقد جعلني أفوز بأشياء لا تُصدَّق، لذا أنحني احترامًا لكريستيانو. سأكنّ له دائمًا احترامًا كبيرًا، كما لجميع اللاعبين، لكن بدرجة أكبر لأولئك الذين قضيت معهم وقتًا طويلًا، وخاصة كريستيانو، الذي جعلنا نفوز بالكثير".
زيدان يتحدث عن التدريب الدولي
وفي الوقت الذي يواجه فيه لاعبه السابق توترات خارج الملعب، استمتع زيدان ببداية مثمرة في حياته على مقاعد منتخب فرنسا، إذ حقق انتصارين خارج الديار على تركيا وبلجيكا إلى جانب تعادل على أرضه أمام إيطاليا في باريس.
وفي معرض مقارنته بين الحدة المتواصلة في عالم الأندية والساحة الدولية، أوضح خلال مؤتمره الصحفي: "ربما يكمن الفرق في أنه داخل النادي لا يتوقف الأمر أبدًا؛ فهو عمل يومي ويستنزف كل طاقتك. لقد أحببت القيام بذلك، والآن لديّ جانب آخر منه وسأحاول القيام به بهذه الطريقة التي ستكون مختلفة قليلًا. لكن على أي حال، تبقى الرغبة في العمل بشكل جيد حول فريقي كما هي".
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السعي نحو الصدارة
تتمثل أولوية زيدان الآنية في تمديد سلسلة فرنسا دون هزيمة لضمان صدارة مجموعتها في دوري الأمم الأوروبية. ومع ذلك، وبينما تمضي فرنسا بثبات تحت قيادته، تبقى الأنظار العالمية مثبتة بشدة على وعد رونالدو بكشف الحقيقة وراء انسحابه من منتخب البرتغال.
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