أحدهم لعب مع بوركينا فاسو .. قائمة زيدان مع فرنسا الأولى | ثلاثي أصدقاء سعود عبد الحميد ومفاجأة كيفو السارة في إنتر

الموسم المميز الذي عاشه لانس وشهد حلوله ثانيًا وتتويجه بكأس فرنسا والسوبر المحلي والتأهل لدوري أبطال أوروبا، ثم البداية القوية للموسم الجاري كذلك كان له أثره في خيارات زيدان لقائمة فرنسا الأولى له.

بحسب "RMC"، سيتواجد الثلاثي فلوريان توفان، إسماعيل جانيو، وماتيو أودول ضمن القائمة التي سيعلن عنها الناخب الوطني في الأيام المقبلة.

توفان يعود لفرنسا بفضل بداية موسم شهدت خمسة أهداف حتى الآن وتألق لافت للمخضرم، وهو الذي يملك 13 مباراة بقميص المنتخب بالفعل، أخرها في أكتوبر 2025 بتصفيات المونديال، ولكن غاب عن البطولة نفسها.

أودول، صاحب الثلاثين عامًا ويلعب كقلب دفاع أو ظهير أيسر، لم يسبق له اللعب مع الديوك على الإطلاق ولكن دخل الترشيحات لقائمة ديشان للمونديال ولكن لم ينضم، وسجله في المساهمات التهديفية الموسم الفائت السبب، عشر تمريرات حاسمة وثلاثة أهداف، وبداية قوية للموسم الحالي لفتت أنظار زيدان لإعطاء نجم لانس الفرصة رغم بلوغه الثلاثين.









ثالث نجوم لانس الذين ضمهم زيدان بحسب "RMC" هو قلب الدفاع الشاب إسماعيل جانيو، والذي سبق ولعب 28 دقيقة في 2025 بقميص بوركينا فاسو قبل أن يغير الانتماء إلى فرنسا كونها كانت مباراة ودية.

جانيو رغم صغر سنه ثبت أقدامه مع لانس في الثلاثي الخلفي، وازداد دوره أهمية مع المدرب الجديد دينو توبمولر، ليحصل على تقدير زيزو بحسب التقارير ويحصل على فرصته مع منتخب فرنسا الأول عقب مباراتين مع منتخب تحت 21 عامًا.