زيجروفا وأميري على رادار "العميد".. الاتحاد يسابق الزمن في الميركاتو بخيارات عالمية

كشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريتسيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، عن تطورات مهمة بشأن مستقبل الجناح الكوسوفي إيدون زيجروفا، مؤكدًا أن اللاعب أصبح خارج حسابات نادي يوفنتوس الإيطالي بشكل رسمي.

وأشار رومانو، إلى أن اللاعب لا يزال متاحًا في سوق الانتقالات، وهو ما جعل نادي الاتحاد السعودي يظهر كخيار جدي للغاية للتعاقد معه خلال الفترة الحالية.

ويأتي هذا الاهتمام في إطار سعي "العميد" لتعزيز مركز الجناح، خصوصًا وأن النادي الإيطالي أبدى مرونة كبيرة في عملية الرحيل، حيث أن يوفنتوس منفتح على التفاوض بشأن صيغة انتقال اللاعب بشكل يرضي كافة الأطراف.







