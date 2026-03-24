زوج كيت سكوت، مالك، يعرض مساعدة تييري هنري في خوض أول مباراة له في عالم الملاكمة - لكن المدرب السابق لديونتاي وايلدر يستبعد احتمال تعاونه مع روي كين

تتجاوز العلاقة بين الاثنين مجرد الإعجاب المهني، حيث كشف سكوت عن صلة شخصية عميقة دفعت هنري إلى الاتصال به عبر «فيس تايم» قبل زفافه من كيت، التي تعمل إلى جانب الفرنسي في برنامج «دوري أبطال أوروبا» على قناة «سي بي إس سبورتس». وقد دفعت هذه العلاقة سكوت إلى عرض خدماته التدريبية ذات المستوى العالمي في حال قرر هنري يوماً ما ارتداء القفازات.

وفي حديثه إلى Action Network، قال سكوت: "هل ينبغي على تييري هنري، بفضل بنيته الجسدية الجديدة، أن يفكر في خوض مباراة ملاكمة؟ بالتأكيد، لأنه حتى بدون هذه البنية، كان يتمتع بالقوة الذهنية الصلبة، وهي ما يتطلبه الأمر ليكون شخصًا قادرًا على المنافسة على مستوى عالٍ. عندما تنظر إلى لياقته البدنية الجديدة، وعندما أتحدث معه عنها، يخبرني أنه قلل من تناول السكر. هذا هو ما يكرس نفسه له حقًا. كما أنه يريد من الجميع أن يقللوا من تناول السكر بشكل أساسي.

"كنت أتحدث معه عن هذا الأمر قبل أيام، فقال لي: 'مالك، جرب ذلك لمدة شهر أو شهرين، وستشعر بتحسن قبل أن تدرك ذلك. وهو ملتزم حقًا بذلك. وقد أتى ذلك بثماره بالنسبة له، لأنك ترى جسمه، فهو في حالة بدنية جيدة. وأعتقد أنه بفضل قوته العقلية وكل ما كان عليه التغلب عليه ليصبح ما هو عليه اليوم، هذا هو ما يتطلبه الأمر ليصبح مقاتلًا، وأعتقد أن هنري يمتلك تلك الصفات للقيام بذلك. ليس فقط في الملاكمة، ولكن في أي رياضة كان سيختارها. إذا كان تييري هنري مهتمًا بالانخراط في عالم الملاكمة، واحتاج إلى مساعدتي، فسأكون هنا من أجله، أسرع من تغيير سوبرمان لملابسه. بالتأكيد، سأفعل ذلك وأساعده في ذلك.