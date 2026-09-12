زوجته فقدت الجنين بعد ضربها .. الكشف عن التفاصيل المروعة لحادث سرقة دوناروما

جانلويجي دوناروما غادر منذ فترة طويلة باريس سان جيرمان ملتحقًا بمانشستر سيتي، لكن من بين ذكريات مغامرته في باريس هناك للأسف واقعة إجرامية بالغة السوء لا تفارقه هو وزوجته أليسيا.

في الليلة الفاصلة بين 20 و21 يوليو 2023 في باريس، اقتحم مجرمون منزلهما الباريسي بشكل غير قانوني، واعتدوا جسديًا على كل من الحارس وشريكته آنذاك لإتمام عملية سطو بشعة.

ومنذ الأمس تجري في فرنسا المحاكمة بحق المتهمَين المزعومَين بالتحريض على الجريمة، واللذين طُلبت بحقهما، وفقًا لما ذكرته ليكيب، عقوبات سجنية تتراوح بين ست وعشر سنوات، إضافة إلى غرامات تصل إلى 100.000 يورو.