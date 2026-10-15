في خضمّ الأحداث التي تعيشها السعودية في الآونة الأخيرة، حرصت جايا لوكارييلو، زوجة سيموني إنزاجي، المدير الفني للهلال، على دعم المملكة والإشادة بأجواء الحياة فيها.
"قطعة في قلوبنا" .. زوجة إنزاجي تدعم السعودية بصورة تعكس سحر الرياض!
دعم السعودية
وتلقت المملكة العربية السعودية، الكثير من رسائل الدعم، على خلفية الهجمات الحوثية التي تعرضت لها البلاد، مؤخرًا، واستهداف مطار الرياض.
وكان التركي ميريح ديميرال، مدافع الأهلي، والمدرب مارينو بوسيتش، من أوائل الداعمين للمملكة، حيث نال ديميرال إشادة كبيرة، بعد تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الوصل الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة، معربًا عن تعاطفه إزاء ضحايا الاعتداءات، واصفًا السعودية بأنها بلده الثاني، ولذلك يشعر بحزن كبير إزاء ما حدث ويعلن تضامنه مع الجميع في مثل هذه الظروف.
وفي هذا السياق، حرص الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، متوسط ميدان الهلال، على نيل علم السعودية، والعودة به إلى زملائه، للاحتفال أمام الجماهير بالفوز على السد القطري، بترديد هتافات "عاش سلمان ملكنا".
وشارك الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، بدوره، حيث قبّل شعار السعودية على قميص النصر، خلال تواجده في مباراة نيفتشي بدوري النخبة الآسيوية.
ماذا قالت زوجة إنزاجي؟
ونشرت مصممة الأزياء جايا لوكارييلو، صورة عبر قصة على حسابها بمنصة (إنستجرام)، حيث كانت تلتقط صورة "سيلفي" لها، مع خلفية تشير إلى الرياض، بتواجد "مركز المملكة" الذي يعد أحد أشهر معالم العاصمة، مرفقة برسالة "أكثر من مجرد مكان، إنه قطعة في قلوبنا، استمري أقوى يا السعودية".
مستقبل إنزاجي مع الهلال
وبين تفاوت ردود الأفعال تجاه سيموني إنزاجي ومستقبله مع الهلال، خرج وكيله فيديريكو باستوريلو، ليكشف حقيقة رحيله، بعدما كان محط أنظار أندية إيطالية، مشيرًا إلى أن المدرب في كل صيف، تسعى خلفه أربعة أو خمسة أندية، ومنها في إيطاليا، إلا أنه لم يحتج للتواصل معه في الميركاتو الماضي، لأن رغبته كانت البقاء مع الزعيم".
وأشار إنزاجي، في حديث عبر صحيفة "ميدياست"، إلى أنه سيتم تقييم موقف إنزاجي في نهاية الموسم، ولا شيء محسوم بشأن مستقبله حتى اللحظة، علمًا بأن عقد المدرب الإيطالي مستمر حتى يونيو 2027.
تأجيل مباريات دوري روشن
وكانت رابطة دوري المحترفين السعودي، قد أعلنت عن تأجيل عدد من مباريات الجولة التاسعة من دوري روشن، منها مباراة الرياض والهلال، التي تقرر ترحيلها إلى 19 ديسمبر المُقبل، لاعتبارات لوجستية، واعتبارات الحد الأدنى لفترات الراحة بين المباريات.
يأتي ذلك في ظل صعوبة التنقل من وإلى الرياض، حيث تطلب الأمر السفر "بريًا" للدوحة، من أجل مواصلة السد القطري، على ملعب جاسم بن حمد، في مباراة الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة، التي شهدت فوز الأزرق بثنائية نظيفة.
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ماذا قدم إنزاجي في السعودية؟
وكان سيموني إنزاجي، قد تولى تدريب الهلال في صيف 2025، بعد رحيله عن إنتر، عقب الخسارة القاسية في نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام باريس سان جيرمان.
ورغم قدومه حديثًا وقتها، إلا أنه نجح في قيادة الهلال لكتابة إنجاز تاريخي في كأس العالم للأندية 2025، بالتأهل إلى ربع النهائي، في النسخة الأولى من البطولة بنظامها الموسّع، بعد التعادل مع ريال مدريد في دور المجموعات، وإقصاء مانشستر سيتي من دور الـ16، بفوز دراماتيكي بنتيجة (4-3).
في المقابل، لاقى إنزاجي انتقادات عديدة بداعي الاعتماد على الإسلوب الدفاعي، في الوقت الذي شهد فيه موسم 2025-2026، انتفاضة النصر الذي نجح في رفع كأس دوري روشن، بعد غياب لسبعة مواسم، فيما خرج الهلال حاملًا لقب كأس خادم الحرمين الشريفين.
وتولى إنزاجي تدريب الهلال، عبر 64 مباراة رسمية في جميع المسابقات، حقق خلالها 49 فوزًا مقابل 12 تعادلًا و3 هزائم، كما صنع الزعيم، تحت قيادته، سلسلة "مميزة" من اللاهزيمة في دوري المحترفين السعودي، على مدار 47 مباراة متتالية، قبل أن تتوقف في سبتمبر الماضي، بعد الخسارة أمام نيوم بثنائية نظيفة.
ومع الوصول للجولة الثامنة، فإن الهلال يتربع في صدارة دوري روشن السعودي، برصيد 21 نقطة، كما يعد الزعيم الأقوى هجوميًا "21 هدفًا"، كما يشارك رقم الأقوى دفاعيًا مع النصر ونيوم، باستقبال 7 أهداف، فيما يحل الزعيم في المركز الثالث بجدول "مجموعة الغرب" في دوري أبطال آسيا للنخبة، محققًا العلامة الكاملة في أولى جولتين، فيما يبعد عن العين الإماراتي "المتصدر" بفارق الأهداف.
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