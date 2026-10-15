"قطعة في قلوبنا" .. زوجة إنزاجي تدعم السعودية بصورة تعكس سحر الرياض!

وتلقت المملكة العربية السعودية، الكثير من رسائل الدعم، على خلفية الهجمات الحوثية التي تعرضت لها البلاد، مؤخرًا، واستهداف مطار الرياض.

وكان التركي ميريح ديميرال، مدافع الأهلي، والمدرب مارينو بوسيتش، من أوائل الداعمين للمملكة، حيث نال ديميرال إشادة كبيرة، بعد تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الوصل الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة، معربًا عن تعاطفه إزاء ضحايا الاعتداءات، واصفًا السعودية بأنها بلده الثاني، ولذلك يشعر بحزن كبير إزاء ما حدث ويعلن تضامنه مع الجميع في مثل هذه الظروف.

وفي هذا السياق، حرص الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، متوسط ميدان الهلال، على نيل علم السعودية، والعودة به إلى زملائه، للاحتفال أمام الجماهير بالفوز على السد القطري، بترديد هتافات "عاش سلمان ملكنا".

وشارك الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، بدوره، حيث قبّل شعار السعودية على قميص النصر، خلال تواجده في مباراة نيفتشي بدوري النخبة الآسيوية.