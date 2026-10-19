"هنا إذا سرقت قطعوا يديك" .. زوجة تيو هيرنانديز تتحدث عن الحياة في السعودية: كنت أظنهم مبالغين لكن ليس هناك خيار آخر لإيقاف الحيوانات

تشهد عدة دول أوروبية حاليًا، على رأسها فرنسا، مظاهرات شعبية؛ بدأت باحتجاجات طلابية على إثر ارتفاع المصاريف ونظام التعليم بشكل عام، وتوسعت لاعتراضات على غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.

تلك المظاهرات لم تكن سلمية، حيث تطورت لأعمال سرقة ونهب لعدة متاجر، ظهر أصحابها في حالة يرثى لها، يترجون الشباب بعدم اقتحام المتاجر دون فائدة، ما أدى لانتشار السرقات وسط عجز قوات الأمن عن السيطرة على الموقف.



