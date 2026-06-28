بعد 3 أيام من البحث .. لاعب أرجنتيني يفقد زوجته وأطفاله تحت أنقاض زلزال فنزويلا!

وبحسب شبكة "جلوبو"، فإن الأرجنتيني تريجو، صاحب الـ38 عامًا، والذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الفنزويلية، كان متواجدًا في كاراكاس، لخوض مباراة في الكأس، عندما وقع الزلزال المدمر، فيما انقطعت أخبار عائلته منذ ذلك الحين.

وعلى مدار ثلاثة أيام، أطلق اللاعب الأرجنتيني، نداءً للمساعدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما قرر زملاؤه أيضًا التضامن معه، بتصوير فيديو لعرض مساعدتهم، والمشاركة في عمليات البحث، قبل أن يتلقى الخبر الصادم، بالعثور على زوجته وأطفاله متوفين تحت الأنقاض.

ونشر نادي ماريتيمو بيان تعزية للاعب، بعد وفاة زوجته يانينا مارنيلا، وطفليه آرون وأينوا، مقدمًا أخر التعازي إلى لوكاس وجميع أحبائه، علمًا بأن الأرجنتيني لعب لستة أندية في فنزويلا، منذ قدومه عام 2016، كما احترف في كولومبيا والمكسيك وبيرو، قبل أن ينضم إلى لاجوايرا في صفقة انتقال حر، خلال شهر فبراير الماضي.