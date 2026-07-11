أثار كيفين دي بروينه وتيبو كورتوا الشكوك حول مستقبلهما مع منتخب بلجيكا عقب خروج "الشياطين الحمر" من كأس العالم على يد إسبانيا. واعترف النجمان المخضرمان بحاجتهما إلى الوقت للتعافي بعد مواسم شاقة، في حين كشف حارس مرمى ريال مدريد أن المحادثات المرتقبة مع الاتحاد البلجيكي والمدير الفني "رودي جارسيا" هي التي ستشكل ملامح مستقبله الدولي.
زلزال المونديال يضرب بلجيكا.. دي بروينه وكورتوا يفتحان باب الاعتزال الدولي ونهاية الجيل الذهبي!
نجوم بلجيكا يتركون الباب مفتوحًا حول مستقبلهم بعد وداع المونديال
انتهت حملة بلجيكا في كأس العالم بهزيمة مريرة بنتيجة 2-1 أمام إسبانيا، مما وضع مستقبل اثنين من أكثر لاعبيها خبرة على المحك. وقد امتنع كل من دي بروينه وكورتوا عن تقديم أي التزامات قاطعة بشأن استمرارهما مع المنتخب الوطني بعد انتهاء البطولة.
واعترف دي بروينه، الذي خاض مباراته الدولية رقم 124 بقميص بلجيكا، بأن المتطلبات البدنية لكرة القدم على أعلى المستويات قد نالت منه، خاصة بعد فترة صعبة تضمنت خضوعه لجراحة في أوتار الركبة في أواخر عام 2025. وفي الوقت ذاته، شهد كورتوا نهاية بطولته مبكرًا بعد استبداله إثر إصابة في العضلة الرباعية، على الرغم من رغبته الملحة في مواصلة اللعب.
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دي بروينه يسعى لـ "استراحة محارب"
في حديثه عقب إقصاء بلجيكا، تطرق دي بروينه إلى الإرهاق البدني الذي عانى منه في المواسم الأخيرة، مشيرًا إلى رغبته في الحصول على "استراحة" من المشاركات الدولية.
وقال صانع الألعاب لشبكة "سبورزا": "لقد مررت بعامين أو ثلاثة أعوام صعبة وخضعت لجراحة كبيرة. أبلغ من العمر 35 عامًا، وأنا فخور بوقوفي هنا، وبتقديم كل ما لدي كل يوم، وبأن أكون قدوة لهذا الفريق الشاب".
وعند سؤاله عما إذا كانت الهزيمة تمثل ظهوره الأخير مع بلجيكا، أجاب دي بروينه: "لا أعتقد ذلك، ولكن دعوني آخذ قسطًا من الراحة في الوقت الحالي. لقد كان عامًا مزدحمًا، وسنرى ما سيحدث بعد ذلك".
مستقبل غامض يواجه كورتوا
اضطر كورتوا، الذي لعب دورًا محوريًا طوال دور المجموعات، إلى إنهاء مشواره في البطولة بسبب الإصابة. وقد تحدث حامي عرين ريال مدريد، الذي يمتلك في رصيده 115 مباراة دولية، بصراحة تامة عن مستقبله على الساحة الدولية.
وأوضح كورتوا: "سيكون من الجيد أن آخذ استراحة لمدة عام من المشاركة في دوري الأمم الأوروبية حتى أتمكن من إيجاد بعض الراحة. بعد ذلك يمكنني حراسة المرمى في تصفيات كأس أمم أوروبا والبطولة الأوروبية ذاتها. الأمر متروك الآن للمدرب الوطني والاتحاد لاتخاذ القرار".
وأضاف: "سأقوم بمناقشة الأمر مع فينسينت مانيرت والمدرب الوطني. إذا كانت رؤيتهم مختلفة عن رؤيتي، فسيتعين علي التفكير فيما إذا كان بإمكاني البقاء كأحد الشياطين الحمر. ربما كانت هذه هي مباراتي الأخيرة دوليًا".
- AFP
محادثات حاسمة سترسم ملامح مستقبل بلجيكا
من المتوقع أن يأخذ دي بروينه فترة من الراحة للابتعاد عن الضغوط قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن الاستمرار في مسيرته الدولية. وفي الوقت ذاته، سيعقد كورتوا محادثات حاسمة مع جارسيا ومانيرت، ومن المرجح أن تحدد نتيجة هذه الجلسة ما إذا كان سيظل جزءًا من خطط بلجيكا المستقبلية أو سيسدل الستار نهائياً على مسيرته الدولية.
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