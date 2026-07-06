أزمة طاحنة تضرب منتخب السنغال بعد إقصاء دراماتيكي من كأس العالم أمام بلجيكا، بطلها صدام مباشر بين ساديو ماني وكاليدو كوليبالي حول استبعاد مالانج سار وجاهزية قائد الدفاع.
زلزال الإقصاء الدراماتيكي.. كواليس خلاف ماني وكوليبالي الذي دمر حلم السنغال في كأس العالم!
أزمة تعصف بالسنغال
يعيش المنتخب السنغالي لكرة القدم فترة عصيبة وأزمة غير مسبوقة في الوقت الراهن، وذلك في أعقاب إقصاء "أسود التيرنجا" من دور الـ32 لبطولة كأس العالم إثر هزيمة قاسية ومحبطة أمام المنتخب البلجيكي.
كشف موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي أن هناك توترات عديدة تعصف بأروقة الاتحاد السنغالي، والتي أسفرت مؤخراً عن رحيل مسؤول التواصل والإعلام. وإلى جانب المشاكل الإدارية المعقدة التي تعاني منها أعلى هيئة كروية في البلاد، ظهرت أزمات فنية عميقة داخل غرفة الملابس. حيث أصبحت اختيارات المدرب باب ثياو الفنية محل انتقاد وجدل واسع بين اللاعبين، ما مهد الطريق لظهور انقسامات حادة بين القادة.
- AFP
كواليس استبعاد سار
بدأت معاناة السنغال مبكراً في البطولة، حيث استهلت دور المجموعات بخسارتين متتاليتين أمام فرنسا والنرويج، قبل أن تتدارك الموقف وتحقق صعوداً شاقاً ضمن أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثالث بفضل فوز عريض على العراق بخماسية نظيفة في الجولة الأخيرة.
ووفقاً للمصدر ذاته، عُقد اجتماع حاسم قبل المونديال بين ثياو وعدد من قادة الفريق لمناقشة وضعية سار. ورغم تقديم المدافع البالغ 27 عاماً موسماً رائعاً مع لانس الفرنسي، فقد وُضع في القائمة الاحتياطية. وشهد الاجتماع مشاورات مكثفة بحضور كوليبالي، إدوارد ميندي، وإدريسا جانا جاي، حيث تضاربت الآراء بشدة حول هذا الاستبعاد الفني، مما أسس لشرخ واضح ومؤثر.
الصدام المباشر
تفجرت الأزمة بشكل حقيقي عندما أبدى ماني تأييده لتواجد سار، بينما استخدم كوليبالي حق النقض لمنعه. وقبل أربع وعشرين ساعة من المواجهة الافتتاحية، اعتبر نجم النصر السعودي أن قائد الدفاع (كوليبالي) لم يكن جاهزاً بدنياً لخوض اللقاء بسبب الإصابة، واقترح صراحة تغييره والدفع بالمدافع الاحتياطي بدلاً منه، وهو ما أثار غضب لاعب الهلال بشدة.
شارك كوليبالي في مباراة فرنسا كاملة، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 72 مواجهة النرويج، دون أن يخوض أي دقيقة في المباراتين التاليتين.
ازدادت حدة الاحتقان بعد السيناريو الكارثي في دور الـ32 أمام بلجيكا؛ فبينما كانت السنغال في طريقها للتأهل، عاد "الشياطين الحمر" بهدفين صادمين في الدقيقتين 86 و89، لتذهب المباراة إلى الأشواط الإضافية، وتُحسم لصالح المنافس في الدقيقة 120+5 من ركلة جزاء قضت على الآمال.
- Getty Images Sport
مستقبل غامض لأسود التيرنجا
بعد هذا الخروج المأساوي والانقسام الحاد في غرفة الملابس، يقف المنتخب السنغالي على مفترق طرق خطير. سيتعين على الاتحاد المحلي والمدير الفني اتخاذ قرارات حاسمة لإنهاء حالة الاحتقان بين النجوم وإعادة ترتيب الأوراق الفنية قبل انطلاق التصفيات القارية المقبلة.
هل استمتعت بهذا المقال؟
أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا