زلاتان إبراهيموفيتش يتولى منصبًا جديدًا بينما يستعد للسفر إلى كأس العالم 2026
أيقونة سويدية على المسرح الأمريكي
إن وجوده يضمن أنه حتى لو فشلت السويد في اجتياز مسارها الصعب في مباريات الملحق ضد أوكرانيا، وربما بولندا أو ألبانيا، فإن «الأسد» سيظل في الصدارة. وكشفت قناة فوكس سبورتس الأمريكية عن التعاقد من خلال إعلان سينمائي تم تصويره في ميلانو، سلط الضوء على خبرة إبراهيموفيتش التي تمتد لـ 24 عاماً و122 مباراة دولية مع السويد. وبعد أن سجل رقماً قياسياً بلغ 62 هدفاً، أصبح إبراهيموفيتش الصوت المطلق لكرة القدم السويدية بالنسبة للجمهور الأمريكي الذي يستعد لصيف تاريخي.
"على الرحب والسعة، أمريكا"
بأسلوب زلاتان المعهود، تم الإعلان بثقة تشتهر بها شخصيته. ويظهر في المقطع الترويجي لاعب مانشستر يونايتد وبرشلونة السابق وهو يحتسي القهوة في ساحة ميلانية هادئة، مخاطباً المشاهدين مباشرةً مع اقتراب انتهاء فصل الشتاء.
في الإعلان، يقول إبراهيموفيتش: "أين ذهب الجميع؟ انتهت الألعاب الأولمبية، لكن هذا ليس سبباً للحزن والاكتئاب. كان شعورًا رائعًا، أليس كذلك؟ التشجيع لفريقكم الأحمر والأبيض والأزرق... كل الميداليات الذهبية، كان ذلك رائعًا. لكن الثلج يذوب الآن ولا تعرفون ماذا تفعلون. تريدون مشاهدة الأفضل في العالم. أحمل للشعب الأمريكي بعض الأخبار السارة. لن يقتصر الأمر على بث كأس العالم لكرة القدم على قناة فوكس هذا الصيف... بل سيأتي زلاتان أيضًا. أراكم قريبًا، وعلى الرحب والسعة يا أمريكا."
معرض عالمي يضم نخبة من النجوم
يجمع الفيديو الترويجي بين لقطات من دورة الألعاب الأولمبية في ميلانو-كورتينا ولحظات أيقونية تضم نجومًا مثل لامين يامال وكريستيانو رونالدو وإرلينغ هالاند. كما يعرض كيليان مبابي وكريستيان بوليسيتش وهما يحتفلان، إلى جانب الصورة التاريخية ليونيل ميسي وهو يقبّل الكأس في كأس العالم 2022 بقطر.
فصل جديد في مسيرة صاحب الـ32 لقباً
يمثل هذا المنصب كمحلل خطوة مهمة في مسيرة إبراهيموفيتش بعد اعتزاله اللعب. فمنذ أن علق حذاءه، ظل نشطًا في أدوار استشارية، لكن هذا العقد التلفزيوني يعيده إلى واجهة الساحة الكروية العالمية. ومن خلال إظهاره الكرة الرسمية لكأس العالم 2026 من «أديداس» أمام الكاميرا، أكد زلاتان أنه سيكون جاهزًا لانطلاق البطولة في 11 يونيو.
