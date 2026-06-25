سخر من حال المغرب بأفريقيا واستهزأ بكريستيانو رونالدو وطرد عاشقه من الاستوديو .. زلاتان إبراهيموفيتش "قاصف الجبهات" في كأس العالم 2026

طالما أنك ضغط على زر قراءة هذه السطور بعد أن رأيت اسم زلاتان إبراهيموفيتش في العنوان، فحتمًا قد نحيت الدبلوماسية وكل ما هو متوقع جانبًا، فهو الشخص "خارج الصندوق" دائمًا، في أي منصب كان به سواء داخل الملعب كلاعب أو حتى بعد اعتزاله.

غالبية اللاعبين يتذكر جمهورهم أهدافهم ومهاراتهم داخل المستطيل الأخضر أكثر من أي شيء آخر طوال مسيرتهم، وهناك زلاتان الذي تتصدر تصريحات "المغرورة" تارةً و"النارية" تارةً أخرى المشهد دائمًا.

هذا وهو من كان يطل علينا بين الحين والآخر في مجرد لقاءات عابرة، فكيف الحال وهو محلل رياضي بدوام كامل في قناة "فوكس سبورتس" طوال كأس العالم 2026؟ .. نعم! الوضع خارج عن السيطرة في الكثير من الأحيان.

دعنا نطلعك في السطور التالية عن بعض من اللحظات المجنونة للنجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش خلال كأس العالم 2026 عبر شاشات "فوكس سبورتس"..



