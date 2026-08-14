والدة كريستيانو لم تحضر وهل تغير جورجينا اسمها؟ كواليس مثيرة من حفل زفاف رونالدو السري!

المثير للضحك أن عدد كبير من الجماهير قد احتشد قبل أيام – 8 أغسطس - حول الكاتدرائية الرئيسية في مدينة فونشال بمسقط رأس رونالدو، في جزيرة ماديرا، ظنًا منهم أن الليلة هو موعد حفل زفاف البرتغالي والأرجنتينية.
وجاءت هذه التجمعات الجماهيرية الغفيرة إثر انتشار شائعات صحفية واسعة ادعت إقامة حفل زفاف رونالدو على شريكته جورجينا رودريجيز خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما تسبب في إرباك حفل زفاف عروسين تواجدا بالمنطقة ذاتها للزواج دون أن تكون لهما أي صلة بالنجم الشهير.
احتشدت الجماهير الغفيرة بكثافة حول ساحة كاتدرائية فونشال للظفر بلحظة مشاهدة النجم البرتغالي وشريكته.
وتواجدت الجماهير بكثافة في محيط فندق "سافوي بالاس" الفاخر، وظنت الجماهير المتجمهرة أن سيارة الـ "رولز رويس" الرمادية التي تقل العروس فاطمة نيلسون تنقل جورجينا رودريجيز بحسب ما نقلت صحيفة "ميرور".
وصعّب هذا التجمهر وصول السيارة لمقر الكاتدرائية، مما دفع أحد الحاضرين في حفل الزواج الحقيقي للحرص على محاولة إبعاد الجماهير بالصراخ قائلًا: "هذه ليست جورجينا!"، وسط تأكيدات من القس ماركوس جونسالفيس، راعي الكاتدرائية، بأنه حفل زفاف لشخصين مقيمين في فرنسا ولا علاقة لهما برونالدو.