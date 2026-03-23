في عالم كرة القدم المعاصر تبرز قرارات تمثيل المنتخبات كمنعطفات تاريخية قد تصنع أسطورة أو تنهي مسيرة قبل أن تبدأ فعليًا.

تياجو بيتارتش جوهرة ريال مدريد الشابة وجد نفسه أمام خيارين أحلاهما مر من منظور التنافسية الكروية، فاختياره الأخير بتمثيل المنتخب الإسباني وضعه في قلب عاصفة قد لا يخرج منها منتصرًا بالضرورة.

بينما كان مشروع المنتخب المغربي ينتظره كبطل قومي وقائد لمرحلة تاريخية جديدة اختار الشاب السير في طريق مزدحم بالنجوم والمواهب التي لا ترحم.

هذا القرار يطرح تساؤلات مشروعة حول جدوى الرهان على قميص الماتادور في ظل وجود تخمة في مراكز خط الوسط تجعل الوصول إلى التشكيل الأساسي نوعًا من أنواع الخيال العلمي الرياضي.



