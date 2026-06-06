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التخبط مستمر .. فيفا يتراجع عن قراره المثير للجدل في كأس العالم
فيفا يتراجع عن سياسته المثيرة للجدل بشأن الملاعب
أعاد الفيفا العمل بسياسة الملاعب الأصلية الخاصة بكأس العالم بعد تصاعد الانتقادات الموجهة لقرارها بمنع المشجعين من إدخال زجاجات مياه فارغة قابلة لإعادة الاستخدام إلى الملاعب،
وفقًا لموقع «ذا أثليتيك». بدأ هذه الجدل عندما قام الفيفا بتحديث مدونة قواعد السلوك الخاصة بالملاعب قبل انطلاق البطولة بفترة وجيزة، حيث حذفت بندًا كان يسمح سابقًا للمشجعين بحمل زجاجات بلاستيكية شفافة فارغة قابلة لإعادة الاستخدام بسعة تصل إلى لتر واحد. وتم إخطار حاملي التذاكر بهذا التغيير عبر البريد الإلكتروني في 2 يونيو.
وأثار هذا الإجراء ردود فعل سلبية فورية، حيث اتهمت مجموعات المشجعين الفيفا بوضع المصالح التجارية قبل مصلحة المشجعين. وتزايدت المخاوف بسبب احتمال حضور المشجعين للمباريات في درجات حرارة شديدة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، مع إلزامهم بشراء المشروبات داخل الملاعب.
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النقاد يشككون في أولويات الفيفا
كانت رابطة مشجعي كرة القدم من بين أشد المنتقدين لهذه السياسة، وقال المتحدث باسم الجمعية: "مرة أخرى، في كأس العالم هذه، يأتي المشجعون في المرتبة الأخيرة وليسوا في المرتبة الأولى". "تشكل الحرارة والرطوبة مصدر قلق حقيقي لرفاهية المشجعين، وينبغي أن يكون هذا هو محور اهتمام الفيفا الرئيسي وليس القدرة على بيع المزيد من زجاجات المياه بأسعار مبالغ فيها".
كما أثارت هذه القضية انتقادات من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الذي شكك في الأسباب الكامنة وراء الحظر.
وقال ستارمر لمحطة LBC: "هذا خطأ. ولا يسعني إلا أن أعتقد أن الأمر يتعلق بجني الأموال". "إذن، لا يمكنك إحضار زجاجات بلاستيكية، لكن يمكنك شراء زجاجة مياه عندما تدخل إلى الملعب؟ وستكون باهظة الثمن. التذاكر نفسها تكلف ثروة، وهي باهظة الثمن جدًا في رأيي. لذا، هذه سياسة خاطئة".
المخاوف المتعلقة بالحرارة
وجادلت الفيفا بأن احتياجات الترطيب ستُلبى من خلال خيام التبريد ومحطات الرش الموجودة حول الملاعب. ومع ذلك، لم يقنع هذا التفسير العديد من مجموعات المشجعين، الذين اعتبروا هذا التغيير تقييدًا غير ضروري تم إدخاله في اللحظة الأخيرة.
أصبحت المخاوف الصحية محور النقاش. أشارت بيانات منظمة World Weather Attribution إلى أن 26 مباراة من أصل 104 مباراة في البطولة قد تُقام في ظروف تتجاوز فيها درجة الحرارة العالمية لللمبة الرطبة 26 درجة مئوية، مما أثار مخاوف من الإصابة بأمراض مرتبطة بالحرارة بين المشجعين.
عكست سفارة مشجعي إنجلترا "Free Lions" هذه المخاوف، حيث ذكرت في X: "ماذا بعد؟ هل سيتم حظر كريم الوقاية من الشمس وإجبار المشجعين على شرائه في الملاعب؟ بطبيعة الحال، فإن الفكرة الأولى التي تخطر ببال المشجعين هي أن هذا مجرد محاولة جديدة لجني المال. بالنظر إلى درجة الحرارة المرتفعة التي ستسود الملاعب، التي يقع الكثير منها في الهواء الطلق، فليسمحوا للمشجعين بإحضار زجاجة مياه إذا أرادوا ذلك. نأمل أن تظل نوافير المياه في الملاعب مجانية، ونأمل ألا يتم تحصيل رسوم منكم أثناء الانتظار في الطابور!"
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عكس القرار
بعد التراجع عن هذا القرار، سيُسمح للمشجعين مرة أخرى بإدخال زجاجة مياه واحدة إلى ملاعب كأس العالم، مما يخفف من المخاوف بشأن الترطيب أثناء المباريات التي تُقام في ظروف جوية صعبة.
وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) هذا الخبر قائلاً: "سيُسمح لجميع المشجعين بإدخال زجاجة مياه بلاستيكية مرنة واحدة سعة 20 أونصة (590 مل) ومختومة من المصنع وقابلة للتصرف إلى أي مباراة في كأس العالم 2026."